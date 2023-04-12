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藤枝國家森林遊樂區4／21起免預約　現場購票入園每天限800人

▲藤枝國家森林遊樂區4月21日起現場購票入園 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲藤枝國家森林遊樂區4月21日起現場購票入園 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

為增加遊客入園的便利性，藤枝國家森林遊樂區4月21日起免預約，現場購票即可入園，每日人數上限800人。

▲藤枝國家森林遊樂區4月21日起現場購票入園 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲藤枝國家森林遊樂區4月21日起現場購票入園 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

藤枝國家森林遊樂區經過1年的調適性營運後，經屏東林區管理處就入園人數及用水情形等多方因素綜合評估，從4月21日起採現場購票即可直接入園，增加了遊客到訪的便利性。

同時因應山區水源調節，仍維持每日800人購票上限，遊客可隨時透過臺灣山林悠遊網(https://reurl.cc/xlkMW4)即時查詢藤枝國家森林遊樂區網站遊客人數，方便旅遊路線的安排。

屏東林區管理處表示，因藤枝國家森林遊樂區位於中海拔山區，氣溫較低且天氣多變化，提醒遊客需評估身體狀況並挑選適合於山區活動的裝備，並穿著便於山區行走的鞋子。由於目前聯外道路18公里處以上仍進行施工，建議自駕遊客將車輛停放於16.5公里處的櫻花公園停車場，由林下步道步行入園(長度約1公里)，提前享受大自然帶來的美好。

有關藤枝國家森林遊樂區相關活動資訊，將隨時更新於臺灣山林悠遊網、屏東林區管理處官網及「林務局屏東林區管理處」臉書粉絲專頁、「藤枝國家森林遊樂區」臉書粉絲專頁。

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