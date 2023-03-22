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送BLACKPINK演唱會票　見「新聞1畫面」驚被綠！女友認：他家有礦

喝酒,啤酒,喝醉酒。（圖／記者李佳蓉攝）

▲女友承認，在交友軟體認識新對象，讓原PO超傻眼。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名男網友崩潰指出，因為女友很喜歡BLACKPINK，為了給對方生日驚喜，動用5台電腦，幸運搶到2張演唱會門票，計畫到高雄來場浪漫約會，怎料女友卻說要跟好友一起去，他也答應讓出自己的票。然而，演唱會隔天朋友傳了新聞畫面，女友居然跟陌生男子走在一起，意外揭發超綠真相。

男網友在Dcard上發文，「買給妳BLACKPINK，妳卻送我GREEN」，拜託朋友一起幫忙，動用5台電腦，最終搶到2張4800元的門票，由於演唱會時間剛好接近女友生日，打算給對方一個驚喜，「跟她說我買到票了，一起去看吧，還記得那時候她激動到落淚的畫面，心想這個禮物一定很值得」。

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原PO透露，女友近三個月變得反常，常常心不在焉，訊息回得很慢，睡前電話少了很多，約會次數也漸漸減少，一個月只見2-3次面。有次見面女友開口提，想跟朋友一起去看演唱會，希望他把票賣給朋友，他勉為其難答應，「她馬上轉了6000給我，說我搶票很辛苦，補償我一點辛苦費，現在想想我真的是智障盤子」。

▲抖內直播妹。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲新男友每周都會給女友2萬元的零用錢。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

演唱會當天，他送女友到高鐵站，女友PO了一整天的限動，晚上回飯店時還有報平安，說很累要先去睡了，結果隔天他收到朋友的訊息，在新聞畫面中看到女友的身影，他點進去一看，女友旁邊是個從來沒看過的男生，「我瞬間回去看女友昨天的限動，果然也完全沒有拍到他說的那個朋友」。

原PO攤牌後女友提出分手，抱怨原PO薪水少，買東西斤斤計較，出門約會還要AA，最近在交友軟體認識新的男生，家裡有礦，出去都吃大餐，逛街也都隨便刷，每個禮拜還會給2萬元的零用錢。最讓原PO憤怒的是，「富二代聽說我有BP的票，直接給女友5萬，跟她說把我的票買過來，他要陪女友去看，我操你媽，妳收了5萬只給我6000？」

貼文一出，網友們安慰原PO，「你要好好感謝你朋友，讓你提早看清」、「不用太難過啦，反正前女友很快就會被交友軟體富二代甩了，恭喜你脫離這種見錢眼開的瞎妹」、「你朋友是這次抓猴最大功臣，超猛，看個新聞還能認出你女友」、「要感謝BLACKPINK。讓你見證綠色奇蹟」、「那個男的能用錢砸她，也能夠拿去砸更年輕漂亮的女生」。

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