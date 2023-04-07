一圖看APP預約郵局領現4步驟　首周估擠180萬人！臨櫃拚1分鐘發6千

▲中華郵政說明普發現金作業流程。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

普發現金6千元4月17日起可到全台郵局現領，中華郵政預估將有300萬人會到郵局領現，其中約有200萬人會擠在第一周，中華郵政祭出分流措施，第1周(4月17日至22日)採身分證尾數單雙數分流，預估民眾在窗口可在1分鐘內領到現金。

財政部普發現金6千元首波登記帳戶入帳已上路，郵局4月2日首批入帳404萬人，後續第二批今天(4月7日)入帳約近42萬人，總共445萬5467人共已發267億3280萬2000元。

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4月10日起開放ATM領現，4月17日起開放郵局窗口領現金，中華郵政祭出分流措施，第1周(4月17日至22日)，身分證或居留證字號尾數單雙數分流措施，單數於星期一、三、五；雙數於星期二 、四、六至郵局臨櫃辦理。年長者、身心障礙者可至友善服務櫃檯辦理，免分流。

▲中華郵政協理陳棟梁。（圖／記者李姿慧攝）

中華郵政協理陳棟梁表示，根據過往領三倍券和五倍券經驗，此次郵局臨櫃領取現金預估將有300多萬人會到郵局窗口領現，其中約有6成會集中在第一周，預估有180萬人，過往發放三倍券和五倍券超過250萬人就會啟動分流，因此因應300萬人將到郵局領6千元普發現金，第一周將執行分流，第二周暫未規劃分流，但後續將滾動式檢討是否繼續實施。

中華郵政也祭出數位服務，民眾可先下載「行動郵局」APP，只要4步驟就可以輕鬆到郵局臨櫃領現，首先先透過APP點選據點查詢，第二步驟則選擇附近郵局，第三步驟可查詢該郵局當下等待人數並預約取號，第四步驟可透過APP導航到最近郵局去並依現場叫號順序臨櫃辦理。

▲郵局APP預約臨櫃領6千步驟。（圖／中華郵政）

陳棟梁表示，民眾可透過APP預約取號後再導航到最近郵局去領取，除出示發放對象健保卡外，代領還要出示自己的身分證等文件，也要備妥代領人證件(健保卡或身分證)，首周將以臨櫃領取人的身分證尾數作為分流領取依據，民眾出示證件後，約1分鐘內就可領到現金6千元。

另外首周末4月22日也可到郵局領取，陳棟梁指出，該周末僅限周六本來就有營業的280家郵局可以領取，且要在營業時間中午前，當天不延長營業時間。