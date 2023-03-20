遺失BLACKPINK門票火速找回　「標號+實名認證」讓正妹開心進場

▲陳姓女子（左）察看遺失的BLACKPINK門票。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

家住桃園的陳姓女子（33歲）昨（19）日和友人南下高雄，準備參加BLACKPINK演唱會，不料卻在用餐時將兩張票遺失，正陷入愁雲慘霧之際，卻接到通知請她們到楠梓分局右昌派出所領回遺失的票券，兩人幾乎不敢相信自己的耳朵，又驚又喜的趕到派出所，拿回門票，開心的頻頻向幫忙的員警道謝。

楠梓分局右昌派出所是19日下午2時許接獲一名約30歲男子報案，他稱撿到兩張韓國人氣團體BLACKPINK的演唱會門票，員警一看，竟是6800元的VIP票券，價格不菲。

▲陳姓女子（右）開心的與員警合影。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方立即聯繫演唱會售票單位，告知有人撿到BLACKPINK票券，所幸票券上都有售票編號，而且這次售票採實名認證制，售票單位很快取得購買人的相關資訊，火速聯絡失主。

陳女趕到右昌所時，向員警表示，她和友人中午左右底達高雄，先到右昌街一帶享用午餐，可能就是在那個時候將票券遺失。

兩人原本還以為BLACKPINKk的演唱會之旅可能就此泡湯，沒想到竟有好心人士將門票交給警察，警察也高效率的找到她們，讓她們樂開懷，頻頻向員警道謝，也致電向拾獲的民眾道謝，更感謝警方不遺餘力的尋找失主，讓她們在高雄能留下美好的回憶。