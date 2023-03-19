BP門票詐騙又一樁！5歌迷匯13萬「根本沒票」　他竟偷渡被趕出場

▲BLACKPINK兩場演唱會引起全台追星熱潮。（圖／讀者提供）

記者許宥孺／高雄報導

南韓天團BLACKPINK這周末於高雄世運主場館開唱，9萬張門票一開賣就秒售罄，不過卻接連傳出2起門票糾紛。其中一件，有5名被害人向蘇姓男子購買25張門票，沒想到到場後才發現根本沒票，蘇男則稱，有門路可以直接帶他們進場，結果被工作人員逮到，當場被趕出來，被害人不滿匯了13萬卻看不到偶像，怒告蘇男詐欺。

18日晚間8點多，左營分局接連獲報2起門票糾紛，警方派員到現場了解，俞姓兄妹透過朋友向43歲的辛男購買2張8800原票券，每張票還要加1000元手續費，總共匯了1萬9600元給辛男。另外，林姓夫妻則是透過朋友的朋友向辛嫌購買3張8800元票券，總共匯款3萬元。

▲辛男(黑帽男)、覃女(白帽女)拿不出票券，被害人堅持提告。（圖／記者許宥孺翻攝）

5名被害人和賣家約好面交時間和地點，沒想到辛男、覃女卻拿不出8800元的票，反問買家能不能接受3800元的門票。5名被害人不甘白白被騙，也不想付了錢卻只能坐較遠的位置，因此拒絕辛男、覃女退還差額，堅持對辛男、覃女提告詐欺罪。全案警方受理後函請臺灣橋頭地檢署偵辦。

▲蘇男(右下)收了13萬卻拿不出票，還扯有認識廠商可以偷渡進去，卻被工作人員趕出場。（圖／記者許宥孺翻攝）

而另一起糾紛也發生在同樣時間，警方調查，5名被害人先前透過網路向56歲的蘇姓男子購買門票，每人各買1-5張不等，票價約落在3800-8800之間，蘇男總共售出25張，狂撈13萬。

被害人與蘇男約好面交地點，一見面，蘇男就坦承，他手上根本沒票，不過蘇男說，他有認識廠商，可以帶他們走門路偷渡進去。不過工作人員一眼就識破，當場把蘇男等人趕出來，5名被害人不甘心被騙，憤而對蘇男提告詐欺罪。警方將相關人等帶返所並製作調查筆錄，全案受理後移送臺灣橋頭地檢署偵辦。

▲5名被害人怒對蘇男(右下)提告。（圖／記者許宥孺翻攝）