場外撿到2張6800元BLACKPINK門票　警4.5萬人海中找到女失主

▲女粉絲開唱前意外丟失BLACKPINK演唱會門票，所幸被好心人撿到警局。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）



記者吳奕靖、黃資真／高雄報導

南韓人氣女團BLACKPINK連續2天在高雄世運主場館開唱，門票瞬間秒殺，但日前有人意外撿到2張6800元的門票，立刻送到楠梓分局，員警緊急連絡主辦單位，找到2位焦急的女粉絲，最後2人順利趕在開演時間前入場。

楠梓分局說明，昨(19)日下午2時許接獲民眾報案，意外撿到價值6800元的VIP門票，承辦警員許忠信擔心失主可能是外縣市歌迷，若遠赴而來卻敗興而歸一定相當失落，便趕緊通知演唱會服務台及通報線上警力加強協尋失主，最後成功聯繫上失主33歲陳女。

▲楠梓分局緊急聯絡主辦單位尋人，終於在4.5萬名歌迷中中找到陳女。



據悉，陳女特地和朋友從桃園南下看演唱會，但中途不慎遺失票券，到所後得知票券失而復得後相當開心，並表示門票是非常辛苦才買到的，當下還興奮地與員警合照，除了致電向拾獲民眾道謝外，更感謝警方不遺餘力的尋找失主，讓她在高雄能留下美好的回憶。

楠梓分局呼籲，購買如演唱會門票等無實名制度之有價票券，建議拍下票券序號或可辨識之號碼，若不慎遺失遭人拾獲，即可證明自己是失主而順利領回。