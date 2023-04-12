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頂新和德捐贈佳義國小　助原民孩子棒球夢

▲▼頂新和德文教基金會,屏東,佳義國小,原住民,運動 。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲佳義國小校長（左）贈手繪畫作予基金會表感謝之意。（圖／頂新和德基金提供，下同）

生活中心／綜合報導

位於屏東山區的佳義國小是道地的原住民學校，有98%的學生為原住民，是屏東縣人數最多的原鄉學校，部落的家長多為工作奔波異地，無暇顧及子女，學校即成為重要的照顧角色。有別於城市的小學擁有眾多教育資源投入於課業，偏鄉原民孩子更多的是將時間投入體育項目，如棒球；在校方及教練的努力之下，佳義國小棒球隊於2020年正式成立，讓喜歡棒球的孩子們有舞台得以展現運動潛能。

球隊由中職全壘打王林智勝的恩師王子燦教練所執教，已年過七十的他，仍前進山地部落瑪家鄉默默培育偏鄉少棒人才，也常自掏腰包陪伴原住民孩子，期勉透過棒球運動茁壯成才。球隊成立初期，資源相對縣內其他球隊缺乏，頂新和德文教基金會創辦人魏應充，對於王子燦教練在基層棒球的無私付出相當感動，去年獲悉所屬球隊交通車齡高達十八年，便允諾捐贈交通車，更深入瞭解球隊狀況後，發現球員僅有一套球衣，每天都需要清洗，沒有多餘球衣可作替換，遂請基金會再補助球衣製作。

▲▼頂新和德文教基金會,屏東,佳義國小,原住民,運動 。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲頂新和德文教基金會創辦人魏應充贈送親筆簽名球予小球員。

▲▼頂新和德文教基金會,屏東,佳義國小,原住民,運動 。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲魏應充化身「接棒未來投手」與小球員們互相傳接球。

3月30日魏創辦人偕同頂新和德文教基金會團隊訪視球隊，球隊特別穿著新球衣參加致謝儀式，小球員說道：「一開始拿到新衣服時，還捨不得把衣服弄髒，感謝魏爺爺能給予我們資源上的支持。」致謝儀式上，佳義國小合唱團帶來精彩的開場表演，校方也贈予孩子們的手繪畫作表達感謝之意。「魏爺爺」則化身「接棒未來投手」與小球員們互相傳接球，並送上親筆簽名球給小球員，把象徵接棒未來的意義傳承下去。

校長黃善祺感謝頂新和德文教基金會和魏創辦人捐贈交通車與球具資源，展現對台灣基層棒球的關懷與重視，無疑是減輕學校負擔與家長擔心，讓更多原住民孩子能夠安心打球、安心成長，埋下希望種籽。未來球隊參與各項棒球賽事，交通車的資源能幫助他們更安全的移動各縣市比賽，更是因為有了這些資源當後盾，球隊才能專心打比賽。

▲▼頂新和德文教基金會,屏東,佳義國小,原住民,運動 。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲頂新和德文教基金會接棒未來計畫，捐贈佳義國小助學童棒球夢。

今年2月，佳義國小棒球隊參加由教育部所舉辦「111學年度全國學生棒球聯賽-國小組硬式組屏東縣預賽」，獲得亞軍、取得屏東縣代表資格，4月10日至4月16日於台南參加全國賽。這支剛成軍的原民球隊潛力無限，邀請社會大眾支持，替小球員們加油！頂新和德文教基金會未來也將持續透過營養餐食、急難救助等面向，支持基層棒球人才培育，盼能拋磚引玉，讓更多民眾一起關注偏鄉小球員的需求。

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