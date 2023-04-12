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社會 社會焦點 保障人權

屏東女欠債遭擄！囚禁灌水逼辦新帳戶　恐怖當鋪老闆送辦

▲屏東縣警方逮人送辦 。（圖／民眾提供，下同）

▲屏東縣警方逮人送辦 。（圖／民眾提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣1名女子到當鋪欲借3萬元，由於她前債未還，遭當鋪人員押走囚禁，期間還灌水要求她家人借錢還債，屏東縣警方會同高雄市林園警分局將當鋪洪姓負責人查緝到案，訊後依妨害自由等罪嫌送辦。縣警局為壓制有效壓制黑道囂張氣焰，採取類似行動，連續1個月執行臨檢掃黑查獲405名人犯，績效有目共睹。

▲屏東縣警方逮人送辦 。（圖／民眾提供，下同）

▲屏東縣警方逮人送辦 。（圖／民眾提供，下同）

屏東縣察局於3月8日起至4月9日止（為期1個月），配合內政部警政署規劃「全國同步掃黑專案行動」，聚焦打擊黑道幫派可能經營或圍事等有治安危害場所，強力執行臨檢勤務，專案期間總計動用1446人次警力，臨檢轄內治安顧慮場所414處。

其中結合縣府各局處執行聯合稽查，運用第三方警政策略實施行政裁罰17件、廢止營業登記1件，查獲治平目標2人、共犯10人（2人遭法院裁押）、賭博電玩1件15人、槍砲案8件10人、查扣各類非制式槍械10把、子彈88顆；查獲詐欺機房2件9人、集團性詐欺案件4件39人、一般詐欺案件37件39人；查獲各類毒品案152件149人；查獲含屏東外役監涂姓脫逃犯及各類逃犯共132人，依法移送地檢署偵辦。

內埔分局與屏東分局及林園分局共組專案小組，專案小組查出查獲以洪姓為首治平目標，經營當鋪，為逼討債務糾眾強押被害人拘禁並毆打灌水凌虐，甚至強逼被害人到多家銀行辦理金融帳戶、網銀及金融卡等暴力犯行，被害女子到銀行申辦帳號時逃逸，向警方報案，警方獲報報請檢察官指揮偵辦，將洪男及共犯等7名成員執行到案，查扣開山刀及毒品，訊後依法送辦。

縣警局長蔡文峰表示，向不法分子宣示凡敢在屏東作亂者，警方一定追緝到案，警方有信心能保障民眾免受惡勢力的恐嚇滋擾與暴力威脅，並呼籲民眾如有發現可疑犯罪資訊時，能及時撥打110報案電話通報警方，藉由警民合作建構屏東為幸福宜居城市。

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