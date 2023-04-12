油漆掩護製毒臭味！水泥工搞製毒工廠　警破門搜出海量毒品

記者黃哲民、郭玗潔／屏東報導

屏東縣萬丹鄉破獲一起毒品案！王嫌等3人在鄉內承租鐵皮工廠，以油漆倉庫做為掩護製作毒品的濃濃化學溶劑味，附近居民都沒發現製毒工廠就在住家旁邊。法務部調查局南部地區機動工作站(南機站)於去年接獲情資後，持搜索票到製毒工廠搜出大批製毒器具、原料及安非他命、麻黃鹼毒品成品毛重1400餘公克，半成品1.6公噸，以及毒品咖啡包1342包，全案依涉嫌違反毒品危害防制條例移送法辦。王嫌等人對犯行坦承不諱，複訊後向法院聲押獲准，全案已於二月間偵結起訴。

▲屏東破獲一起製毒工廠案，現場搜出海量毒品。（圖／黃哲民翻攝）

南機站於去年九合一選舉前接獲情資，指屏東縣潮州鎮王嫌等人，藉選舉期間司法單位投入大量人力於查察賄選及選安工作之際，著手製造毒品之計畫，南機站旋即報請屏東地檢署指揮，並成立專案小組展開調查，並於去年11月17日，攻堅屏東縣萬丹鄉某郊區鐵皮工廠，現場拘提屏東縣籍製毒王姓師傅，及涂、林3人，並於製毒工廠內起出大批製毒器具、原料及安非他命、麻黃鹼毒品成品毛重1400餘公克，半成品1.6公噸及毒品咖啡包1342包，全案依涉嫌違反毒品危害防制條例移送屏東地檢署偵辦。

偵查期間查知王、涂2人原為無前科之水泥師傅，因積欠債務無力償還，鋌而走險欲製造安非他命販售牟利，雖於COVID-19疫情期間製毒原料-感冒藥丸取得較為不易，仍不惜以高價收購大量感冒藥丸，再至屏東縣萬丹鄉某郊區承租鐵皮工廠，以油漆倉庫做為掩護，除在鐵皮工廠四周堆放板材、水泥及磚塊等泥作工程常見物品外，另裝設監視器監看工廠周邊動態，藉此規避司法單位偵查。

檢警查出，王及涂2人製造毒品過程趨於穩定後，因急需人手幫忙，又另招募林姓小弟協助，3人每日早晨共駕1輛休旅車進入工廠製毒，進場前會在附近田埂小路繞行檢查，確定無司法單位人員跟監後，再將車輛駛入製毒工廠內，並隨即拉下鐵門，自外部觀察確難查知渠等製毒犯行，專案組人員靠近該鐵皮工廠蒐證時，聞到濃濃化學溶劑味，但因掩護得當，附近居民均未察覺製毒工廠就在住家旁邊。

去年11月17日專案組見時機成熟，持屏東地方法院核發之搜索票，等該集團人員準備駕車進入製毒工廠前攔截，拘提王等3人，專案組人員進入工廠後除發現大批製造安非他命毒品之原料及器具，及重達1噸餘之半成品溶液外，並查獲毒品咖啡包1342包及包裝機１台，王嫌當場表示：「原本聽說調查局都是抓大型製毒工廠，所以我刻意小量製作毒品，以為就不會被調查局盯上，沒想到還是被抓到了！」，王嫌等人經詢問後皆對製造毒品之犯行坦承不諱，經檢察官複訊後向法院聲押獲准。檢方調查後，也於二月間將全案偵結起訴。