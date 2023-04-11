高鐵延伸屏東「有何效益」引論戰　縣府回應了

▲高鐵南延議題近日在網路上引起討論。（示意圖／記者呂佳賢攝）



記者隋昊志／綜合報導

高鐵延伸屏東近日在網路上引發熱議，屏東縣政府今（11）日強調，縣府堅持爭取交通平權，讓高鐵跨越高屏溪進入屏東，如此一來才能縮短屏東至全台其他重要交通節點的時間，並且因應屏東未來新興科技產業布局，縮短城鄉差距，將持續促請中央加快執行腳步。

屏東縣政府交通旅遊處指出，過去很多重大交通建設都在高屏溪止步，1978年台灣第一條高速公路完成，終點只到高雄，直到2004年南二高才延伸至屏東，就連台鐵1908年基隆到高雄通車，1941年才有屏東線，慢了32年，鐵路電氣化更足足落後44年，至於高鐵則是一直到2020年，行政院才宣佈擇定於屏東市六塊厝設站。

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交通旅遊處表示，爭取高鐵跨越高屏溪已經耗費10多年時間，若要往南至潮州，甚至是直接到枋寮一次到位，花費更高、難度更大，所以縣府的策略是讓高鐵先跨過高屏溪至六塊厝，才有後續的可能性。且縣府和交通部鐵道局曾多次會議，雙方也有共識未來高鐵南延銜接台鐵到東部，目前高鐵正進行綜合規劃，已預留路廊規劃日後可延伸至潮州。

交通旅遊處強調，高鐵延伸不僅能縮短屏東至全台其他重要交通節點的運輸時間，行政院更加碼宣佈開發高鐵特定區及建置科技廊道，未來串聯科學園區、科技產業園區、運動休閒園區等，整合南北區域連動效應，以因應屏東未來新興科技產業的布局，縮短城鄉差距與均衡國土區域發展。

交通旅遊處認為，高鐵延伸案應該回歸以人為本，以及區域聯合治理的思考，縣府將持續促請中央加快執行步伐，完成環島高快速鐵道。