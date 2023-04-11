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不想下屏東演習！上兵塗改「確診快篩日期」2度請假　遭連長抓包

CM-11勇虎式戰車,M48H,中華民國戰甲車發展中心,中華民國陸軍（圖／記者季相儒攝）

▲上兵不想到屏東演習，塗改快篩試劑日期請假被抓包。（非當事圖／ETtoday資料照）

記者劉人豪／苗栗報導

22歲林姓上兵因為演習任務繁重，不想回部隊操演，拿之前感染新冠肺炎的快篩試劑，用酒精塗改日期後再度向部隊請防疫隔離假，結果長官發現不同日期的4天快篩試劑照片，QR CODE號碼都相同，林男被追問後坦承犯行，苗栗地方法院依意圖免除職役詐偽罪，判有期徒刑1年2月，緩刑4年。

判決書指出，林男為陸軍裝甲第五四二旅上兵，於2022年5月25日至6月1日因確診新冠肺炎居家隔離，因部隊要下屏東，且演習任務繁重，不想回部隊操演，為求延長隔離日期，於2022年6月2日、6月4日、6月5日及6月8日，在住處以酒精擦拭先前因確診而呈陽性反應快篩試劑上的日期，再分別寫上當天日期後，以LINE傳送照片至服役單位群組，辦理2022年6月2日中午12時起，至6月10日晚間為止的7天防疫隔離假。

林男服役單位誤認林男確實仍因確診而有居家隔離必要，而准予林男無須返營銷假，因林男所屬連長、上士聽聞上情，發現林男快篩試劑上QR CODE旁號碼均相通，向林男查證後而悉上情。

法院審酌，林男影響國軍戰力整備，行為實有不該，理應重罰，念其犯後坦白犯罪，依陸海空軍刑法意圖免除職役詐偽罪，判有期徒刑1年2月，緩刑4年，並應參加法治教育課程2場次，及200小時義務勞務。可上訴。

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