台東「太平溪人工濕地生態調查工作坊」　4月29、30日登場

▲太平溪人工濕地生態調查工作坊課程，即日起開始報名。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣環境保護局112年度攜手教育處，舉辦學校環境教育人員認證展延研習課程「太平溪人工濕地生態調查工作坊」，將於29、30日登場，活動僅限台東縣各級學校教師報名參加，需透過環境教育終身學習網(https://reurl.cc/gZnvkz)報名，活動限額30名，即日起至4月28日17時受理報名滿額即截止。

台東縣政府表示，太平溪人工濕地自103年度完工起，除持續為周邊居民淨化生活污水外，也具有將污水中污染物轉化為濕地養分、營造生物棲地等附加價值，已成為優質的濕地環境教育教學場域，期透過教師研習活動，能讓濕地環境教育走進校園，讓濕環境教育從小扎根。

台東縣環境教育輔導小組召集人林克銘校長提到，台東縣擁有得天獨厚的自然環境與令人稱羨的環教場域，多年來透過各機關單位相互支援與培力之下，台東縣學校的環境教育推動都有長足的進步，也發展出具有在地特色的環境教育成果，今年更規劃與縣內近幾年完工啟用的環境教育場所共同合作，藉由環境教育專業資源的導入與整合，增進學校環境教育人員的知能，提昇學校推動環境教育的成效。

▲太平溪生態。（圖／記者楊漢聲翻攝）

環保局指出，太平溪人工濕地近年來持續推動濕地環境教育課程，在110年度成為東海國小納為國小4年級校訂課程，辦理濕地生態教育以及濕地水質教育等多元課程，學校教師也於課後自主帶領班級學童到濕地觀察生態及水質變化，並進行長期的監測與紀錄。

此外，為讓各級學校教師能夠了解濕地概況，並帶領學生到濕地場域進行解說導覽活動，環保局更配合教育處教師研習活動，於29日起一連2天上午9點至下午16點30分，辦理濕地導覽解說人員培訓課程，前往太平溪人工濕地實地了解濕地規劃與營造理念、進行濕地生態踏查、水質檢測實作、濕地生態教學教案設計、導覽解說技巧與演練等豐富課程。