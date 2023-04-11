班班有冷氣電費不夠用！學校現排擠作用　校長：難道要校園種電

▲班班有冷氣政策。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

行政院所推動的「班班有冷氣」政策， 彰化縣去年4月全面設置，除了透過中央一般性補助款支持國中小冷氣電費，還可由太陽能光電板發電回饋金開銷，一年過去了，校方憂心的是使用冷氣政策是長久的，未來衍生維修等等問題，除了電費不足，未來恐將排擠到學校修繕與其他設施費用，也質疑「這難不成要在學校種電，才能改變。」

為配合中央「班班有冷氣」政策，彰化縣向教育部爭取經費及自籌款共約21億3千萬元，在彰化境內213所高中以下學校， 6000間教室內安裝冷氣，去年4月全部完工，含電改工程、冷氣及能源管理系統，總經費共21億3千多萬元，教育部補助18億9,600萬，縣府自籌款2億3,440萬元，共有213校約10萬9,500名師生受益，並持續獲得教育部補助電費及維護費4,685萬9,000元，搭配廠商至少7年以上保固措施。

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有校長表示，學生教室內原本就有裝電扇、再裝冷氣機當然樂見其成，去年天氣較熱，自5月開始使用電扇，校方規定氣溫超過28度可開冷氣使用，6、9、10月使用冷氣，有教育部補助金，再加上太陽能光電板發電回饋金，但學校內還需要其他修繕的部分，恐怕發電回饋經費也拮据，接下來該不會要學校自行種電因應。

而另外也有校長表示，今年3、4月間氣溫曾高達30度，校內開風扇使用，接下來的考驗才要開始，彰化地區氣溫又高，有可能從5月開始就得開冷氣，若電費得從太陽能光電板發電回饋金支應，那真的恐怕要斷炊了，也希望主管單位能有因應對策。

教育處說明，冷氣電費教育部已納入一般性全額補助，已於今年3月底前撥付各校，另外今年度電費補助設算方式以每班2台冷氣，使用88天，每小時耗電量2.5度、補助每度電額度較去年2.82元提升為3.16元。請各校依據教育部及縣府頒布之「班級冷氣使用及管理注意事項」訂定各校冷氣使用規定，其中應該考量教室冷氣開啟順序，避免同時間啟動，導致需量超過契約容量造成額外開支。

對於課後及暑期倘有教育部國民及學前教育署補助之課後照顧、學習扶助、夏日樂學等計畫，其冷氣電費請學校依相關申請原則納入各該計畫經費申請編列使用，提醒各校夏日將至，於冷氣開啟前先行檢視機器狀況，並清洗濾網等以達到節能省電。