科技執法佔領台東　民眾諷：交通隊可以裁撤了

▲科技執法佔領台東。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警局近年來引入科技執法，從2020年10月開始累計開單3萬餘件，開罰金額更超過2千萬，國庫大豐收、民眾卻苦不堪言，有民眾更諷說，台東到處科技執法，幾乎被科技執法佔領了，如此效率也不須交通隊了，只要廣設科技執法就好，交通隊可以裁撤，藉此節省公帑；更有受影響的店家說，警方表示肇事率因此降低3成，但來客率可能降了不只3成，「沒人肇事率當然低。」

科技執法林立日前在台東縣議會也引起多位議員質詢，台東縣議員林參天指出，科技執法台東市區設置的點太多，導致商家生計大受影響，客源大減，臨停3分鐘就開罰，建議延長暫停為5分鐘才合理。

議員潘貴蘭則說，科技執法常被民眾批為搶錢，造成民眾困擾，卻發現警車常違停，希望警方加強內部管理。

更有受影響店家說，台東市正氣路東商商圈原本是一個非常熱鬧的路段，也有許多知名店家，後來雖因東商夜校學生減少，降低了部分人潮，但中午時段還是很熱鬧，現在因科技執法，警察局表示肇事率降了三成，我很想說，來客率可能降了不只三成阿，沒人肇事率當然降低。

更有民眾諷，台東民眾收入原本就不高，如今執行科技執法開罰，縣府沒有完善配套措施，熱門商圈車位不夠停，根本就是搶錢。

台東縣警局則表示，警力大幅縮減的情況下，科技執法可以因應警力不足，執法目的是為保障鄉親安全，並非為了罰金。