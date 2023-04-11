　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

林務局推動保安林命名策略　成功鎮鄉親踴躍參與地方說明會

▲與會民眾提供在地傳統稱呼。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲與會民眾提供在地傳統稱呼。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

林務局為提升社會大眾對於保安林的關注，推動以保安林所在地的傳統地名、具歷史故事意義的名稱或慣稱等來做為保安林的稱呼，希望除了制式數字編碼外，也有貼近在地的稱謂。

▲與會民眾提供在地傳統稱呼。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東林區管理處所轄成功鎮境內第2512號漁業暨風景保安林是本次保安林命名策略的辦理對象。為了讓在地民眾瞭解保安林命名策略的內容，台東林管處與成功工作站同仁在成功鎮三仙里活動中心辦理地方說明會，邀請美山、比西里岸、基翬等部落居民共同參與，參與民眾對於家園周邊的保安林在地稱呼，進行熱烈討論，也相當踴躍提供傳統族語稱謂。

第2512號漁業暨風景保安林在民國26年編入，面積約71公頃，座落在三仙台風景區周邊及富家溪北側，該保安林可減緩當地海風吹襲、暴潮影響，並可藉由落葉果實誘集魚類以豐富漁業資源，同時也提升三仙台地區沿岸景致。

▲與會民眾提供在地傳統稱呼。（圖／記者楊漢聲翻攝）

由於第2512號保安林範圍甚廣，本次說明會中由參與民眾提供多個傳統族語稱謂，並以舉手投票方式選出3個較有代表性的稱呼：Lalapihay、Nuwalian以及Atipilan，後續將請里長協助與在地民眾或部落社區等傳遞本次說明會討論情形，期待凝聚地方共識，讓第2512號保安林擁有一個貼近在地的名字。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
獨／李多慧合體學姊首練舞　球員重訓秒呆看傻
獨／從沒說過「養嬤換房」！　長孫姊還原真相
被詹仁雄扯「S.H.E剩她沒小孩」　田馥甄露面驚訝說話了
快訊／綠委不競選連任　突宣布退選
26歲女星IG留最後2字　6年前好友也輕生亡
快訊／知名設計師駕特斯拉自撞　死因曝光
看見女兒裸上身拍戲　爸爸氣到走出家門

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南11位新任區長宣誓就職　黃偉哲期勉勇於承擔積極任事

「一通電話傳來人就不見了」　犯保屏東分會陪伴馨生人找回力量

北榮身障重建中心　馬蘭榮家進行輔具服務

台東「部落節電同樂會」春日場　15日太麻里鄉率先登場

台東「太平溪人工濕地生態調查工作坊」　4月29、30日登場

紐西蘭商工辦事處訪台東　探討地熱發展及原住民文化交流

林務局推動保安林命名策略　成功鎮鄉親踴躍參與地方說明會

普發現金ATM領現開跑　台東警加強防竊、防詐作為

嘉義縣失智種子師資培訓　提升失智據點認知課程量能

嘉義水上失智老婦騎輔助車外出　警方監視器追人助返家

吳慷仁面前「邵雨薇認成林心如」　柯佳嬿急大吼…夏騰宏：Sorry啦！

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

辛叡恩《RM》熱舞全笑歪：好奇怪XD　姜勳黑洞狂摔「內褲移位了」

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

五月天當嘉賓「專程來說NO！」　阿信虧告五人是騙子：退錢XD

噴滅火器、放鞭炮抗爭失敗 台中太平番仔路庄強制拆屋

結婚3年直男尪補求婚！　超不浪漫遭回：不要XD

滾輪轉圈蹦出柔軟糰子　日本90年老店療癒製程

墾丁之呼吸？石頭變刀　弟自信一拔姊讓它斷開

電動車駕駛+乘客睡死　國道警：最高罰2.4萬！

台南11位新任區長宣誓就職　黃偉哲期勉勇於承擔積極任事

「一通電話傳來人就不見了」　犯保屏東分會陪伴馨生人找回力量

北榮身障重建中心　馬蘭榮家進行輔具服務

台東「部落節電同樂會」春日場　15日太麻里鄉率先登場

台東「太平溪人工濕地生態調查工作坊」　4月29、30日登場

紐西蘭商工辦事處訪台東　探討地熱發展及原住民文化交流

林務局推動保安林命名策略　成功鎮鄉親踴躍參與地方說明會

普發現金ATM領現開跑　台東警加強防竊、防詐作為

嘉義縣失智種子師資培訓　提升失智據點認知課程量能

嘉義水上失智老婦騎輔助車外出　警方監視器追人助返家

台南11位新任區長宣誓就職　黃偉哲期勉勇於承擔積極任事

此生必去！佐賀縣「8大絕景」一次看　山間杜鵑花毯、海上鳥居超夢幻

朋友甘願淪當第三者　Karencici傻眼「敲醒暈船仔」嘆：無法理解！

七彩湖輾草皮切西瓜　皮卡貼「極地救援」遭網友戰翻...真相曝光

免拉線手機變對講機　「中保好生活」助管委會省錢省麻煩

有人經過籠前！收容所橘貓伸長手「握緊求收編」　7秒影片惹心碎

續留索托將付出天價？　名記者直言教士已陷困境

如興等4家公司沒交財報！　最快恐6／27下市櫃

盤點立院重大法案　組織改造、恢復人行道違停檢舉入列

「一通電話傳來人就不見了」　犯保屏東分會陪伴馨生人找回力量

女在車道狂奔遭柵欄無情KO　網友重播10次笑喊：太療癒

地方熱門新聞

失聯移工涉當山老鼠擁槍自重

科技執法佔領台東　民眾諷：交通隊可以裁撤了

女狂吃膠原蛋白腳腫翻天　醫一查嘆氣

桃園新增5家醫院　提供猴痘疫苗接種服務

八里下罟子漁港　侯友宜出席漁具倉庫啟用

台南就業中心邀民眾參訪提供就業獎勵

台中小兄妹流浪到苗栗　民眾報警助返家

南方獵鷹隊與和順、成功國中友誼賽

水漾森林淪「屎水糞坑」　登山客逃離

大仁科大參訪枋寮消防分隊　消防機器人

屏東嬤騎電動車買午餐沒電趴車上　警即刻救援

新竹公有停車場驚見「紅火蟻丘」！

頭份土地公廟「地湧金蓮」綻放　民眾稱奇

竹市112學年起調升學童午餐補助

更多熱門

相關新聞

普發現金ATM領現開跑　台東警加強防竊、防詐作為

普發現金ATM領現開跑　台東警加強防竊、防詐作為

普發6000元現金於10日凌晨起開放ATM領現，民眾可直接到全國2萬多台自動櫃員機領取，台東縣警察局成功分局特別規劃各項安全維護勤務，針對轄內各超商、全聯賣場及郵局等ATM加強巡邏及守望，亦向民眾進行反詐騙宣導，確保民眾財產安全。

科技執法佔領台東　民眾諷：交通隊可以裁撤了

科技執法佔領台東　民眾諷：交通隊可以裁撤了

女山友都蘭山扭傷腳　警義消輪番背負式救援

女山友都蘭山扭傷腳　警義消輪番背負式救援

台版富士山崩壞！當地人撿3天垃圾

台版富士山崩壞！當地人撿3天垃圾

世界清晨杯羽球錦標賽　台東大學主任獲55歲男單冠軍

世界清晨杯羽球錦標賽　台東大學主任獲55歲男單冠軍

關鍵字：

林務局保安林台東

讀者迴響

熱門新聞

手機突收「要繳2880元」　全場傻：我也收到了

獨／還原內湖槍響始末！他問外送員這句慘遭掃射

台中嬤要長孫還透天厝　法院判決曝光

61歲女嫁29歲帥男！本尊照震驚眾人

獨／製作人遭掃射15槍現場曝！褲管全被血染紅

警衛「以為住戶請客」誤吃蛋糕　遭求償6千

竹縣幼教老師湯屋激戰學生爸　告不怕一直纏

長孫把家賣了！84歲嬤睡門口抗議

快訊／韓女星陳屍家中！得年26歲

台南角頭弟「千萬喪禮」　5000黑衣人轟動

周末變天！　恐成颱路徑大迴轉

房東介紹女兒「交往送房」！他嚇到買400萬房搬走

撞死8少年！　「沈可婷」最終無罪釋放

護理長「可去跟醫師睡」！新人急問學姐　結局竟成真

即／知名「痛風」麻辣鍋大火　 整間餐廳成廢墟

更多

最夯影音

更多
吳慷仁面前「邵雨薇認成林心如」　柯佳嬿急大吼…夏騰宏：Sorry啦！

吳慷仁面前「邵雨薇認成林心如」　柯佳嬿急大吼…夏騰宏：Sorry啦！
長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

辛叡恩《RM》熱舞全笑歪：好奇怪XD　姜勳黑洞狂摔「內褲移位了」

辛叡恩《RM》熱舞全笑歪：好奇怪XD　姜勳黑洞狂摔「內褲移位了」

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

五月天當嘉賓「專程來說NO！」　阿信虧告五人是騙子：退錢XD

五月天當嘉賓「專程來說NO！」　阿信虧告五人是騙子：退錢XD

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面