林務局推動保安林命名策略　成功鎮鄉親踴躍參與地方說明會

▲與會民眾提供在地傳統稱呼。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



林務局為提升社會大眾對於保安林的關注，推動以保安林所在地的傳統地名、具歷史故事意義的名稱或慣稱等來做為保安林的稱呼，希望除了制式數字編碼外，也有貼近在地的稱謂。

台東林區管理處所轄成功鎮境內第2512號漁業暨風景保安林是本次保安林命名策略的辦理對象。為了讓在地民眾瞭解保安林命名策略的內容，台東林管處與成功工作站同仁在成功鎮三仙里活動中心辦理地方說明會，邀請美山、比西里岸、基翬等部落居民共同參與，參與民眾對於家園周邊的保安林在地稱呼，進行熱烈討論，也相當踴躍提供傳統族語稱謂。

第2512號漁業暨風景保安林在民國26年編入，面積約71公頃，座落在三仙台風景區周邊及富家溪北側，該保安林可減緩當地海風吹襲、暴潮影響，並可藉由落葉果實誘集魚類以豐富漁業資源，同時也提升三仙台地區沿岸景致。

由於第2512號保安林範圍甚廣，本次說明會中由參與民眾提供多個傳統族語稱謂，並以舉手投票方式選出3個較有代表性的稱呼：Lalapihay、Nuwalian以及Atipilan，後續將請里長協助與在地民眾或部落社區等傳遞本次說明會討論情形，期待凝聚地方共識，讓第2512號保安林擁有一個貼近在地的名字。