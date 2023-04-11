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紐西蘭商工辦事處訪台東　探討地熱發展及原住民文化交流

▲縣長饒慶鈴(右)送給魏緹娜處長排灣族連杯。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲縣長饒慶鈴(右)送給魏緹娜處長排灣族連杯。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

地熱發展是台東縣未來再生能源的主軸，為強化紐西蘭與台東縣地熱技術交流合作，紐西蘭商工辦事處貿易發展中心處長魏緹娜（Tina Wilson）和商務經理蔡佩君等人10日到訪台東縣政府，並與縣長饒慶鈴及縣府財經處長章正文等相關人員，討論台東縣及紐西蘭2地地熱發展及技術合作交流之相關議題。

縣長饒慶鈴表示，台東縣有豐富的地熱蘊藏量，而地熱徵兆區域多數涉及原住民領域，天然資源及人文環境與紐西蘭相似，現今發展地熱為台東縣再生能源的主軸，預估未來可供給縣內一半以上的用電量；而紐西蘭是地熱發電的先驅，地熱能（geothermal energy）目前占其整體能源約15%，是我們借鏡學習的對象。

饒慶鈴也提到，紐西蘭毛利人和台灣原住民族同為南島語族，雙方皆有濃厚的原住民文化，台東縣政府近年來也透過不同文化發展形式，積極打造多元文化與藝術兼容的南島文化首都台東，今天特別送給魏緹娜處長排灣族連杯，除了在地熱發電發展技術之外，期望台紐一家人未來也能在原住民文化推動領域有更多合作交流機會。

魏緹娜強調，地熱是紐西蘭和台灣雙方未來共同努力精進的再生能源領域，盼在既有良好基礎上，繼續深化雙邊於再生能源領域的合作交流。

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