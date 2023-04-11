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嘉義縣失智種子師資培訓　提升失智據點認知課程量能

▲▼嘉義縣失智種子師資培訓再升級 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣開辦失智種子師資培訓 。（圖／嘉義縣政府提供

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣守護失智獨家創意，結合長庚科大研發創新認知活動方案「憶智樂活 抵嘉幸福」認知教案，11日於衛生局辦理種子師資培訓，集結29個社區失智據點的個管師，以有趣遊戲帶領方式進行，將全面導入各失智據點，提升失智據點認知課程量能，為失智長者預防延緩失能努力。

▲▼嘉義縣失智種子師資培訓再升級 。（圖／嘉義縣政府提供）

縣長翁章梁表示，嘉義縣人口老化比率冠居全國，推估112年全縣失智人口約8493人，為建構完善失智照護網絡，推動嘉義縣失智症行動計畫(2020至2025年)，訂定短、中、長期目標，由前端失智預防銜接醫療照護，積極佈建3處失智共照中心、29失智社區據點，透過醫療、社區一起照顧失智個案及家屬，打造社區共融共老的失智友善環境。

▲▼嘉義縣失智種子師資培訓再升級 。（圖／嘉義縣政府提供）

衛生局今年整合「110年獨嘉創義-憶智健腦」及「111年憶起動腦-5力嘉1」二年的認知方案進行融合創新，透過「義起五漫波」、「健腦強身大富翁」、「賓果連連看」及「眼明手快」四大創意方案，導入判斷力、定向力、記憶力、 注意力及計算能力提升課程量能；讓個管師健康識能與服務量能獲得持續提升及帶領長輩律動與音樂感官刺激，亦期望據點長者於認知功能獲得維持及改善，以達預防延緩失能成效。

▲▼嘉義縣失智種子師資培訓再升級 。（圖／嘉義縣政府提供）

衛生局長趙紋華表示，失智症照護是一個長期及持續性的過程，在台灣九成以上的失智者都住在家中，超過五成完全由家人照顧，而照顧者的壓力與負荷卻常被忽略，如何讓失智者能獲得完善的醫療照護，同時家庭照顧者也能得照顧訓練與支持，是非常重要的課題，落實早期發現早期治療，才能維持失智者及家屬最佳生活品質；如有任何失智照護問題歡迎撥打1966或洽詢嘉義縣失智共同照護中心、或嘉義縣各鄉鎮市衛生所。

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