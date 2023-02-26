嘉義縣爭取原住民就醫交通補助　每人每季最多3次每年上限10次

▲嘉義縣爭取原住民就醫交通補助。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣衛生局爭取衛福部「原住民就醫交通補助」，減輕偏遠地區原住民朋友因病轉診就醫及孕婦產檢、生產等交通費負擔。衛生局呼籲符合資格者，善加運用，不要忽略自己的權益和福利。

原住民就醫交通補助對象為具嘉義縣阿里山鄉原住民身分、居住地無適當醫療或長期照顧機構提供所需醫療及長照服務者，以及孕婦產前檢查和生產者；補助項目包括「轉診就醫」、「重大傷病就醫」、「緊急傷病就醫」、「普通傷病就醫」、「孕婦產前檢查及生產」和「入住住宿式長照機構」，符合相關規定者都可以提出申請。

衛生局表示，依據原住民醫療或社會福利資源使用交通費補助辦法，民眾傷病就醫補助每次600元，原住民孕產婦產前檢查及生產，住家離醫院超過5公里未達20公里者，補助每次200元，超過20公里、未達40公里者，補助每次600元，入住住宿式長照機構每次補助800元，超過40公里以上孕產婦產前檢查及生產或民眾傷病就醫補助，每次1,000元，入住住宿式機構補助每次1,600元。

就醫者每人每季限制最多3次，每年最多10次，孕產婦則以預防保健規定的次數為限，入住機構者每人每年最多申請2次。

符合補助條件的原住民朋友，請在3個月內檢附戶口名簿或戶籍謄本、就醫收據、機構入住證明等相關證明文件，向阿里山鄉衛生所或衛生室提出申請，補助經費用完截止。

衛生局長趙紋華指出，為鼓勵原住民鄉親重視健康，生病即時就醫，111年度的補助有416人次受惠，請原住民鄉親不要忽略權益，除了減輕經濟負擔，還能獲得妥適醫療照護，「在嘉最健康」。