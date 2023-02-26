因應櫻花季人潮　嘉義縣食安衛生講習把關遊客健康

▲▼ 阿里山櫻花季來臨 嘉縣衛生局辦理食安講習把關遊客健康 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣山區櫻花季吸引大量賞花人潮，嘉義縣衛生局在奮起湖社區活動中心、阿里山聯合村辦公處活動中心，辦理食品業者衛生講習，並協助業者完成食品業者登錄，當日也對周邊攤商及店家進行食品法規輔導稽查，總計輔導55家、輔導食品標示404件。



奮起湖老街及阿里山森林遊樂區是嘉縣重要觀光景點，每年花季吸引大批人潮上山賞花，為維護民眾飲食健康，衛生局在櫻花季前加強辦理衛生講習，課程包含餐飲、食品相關法規（含食品標示）、預防食品中毒及案例分析，積極提升餐飲業者自主管理能力。為落實業者的稽查管理，會場協助業者完成食品業者登錄，也針對周邊店家及食品攤位輔導食品衛生規範，確保遊客健康無虞。





嘉義縣長翁章梁說，為了提升觀光餐飲品質，同時兼顧飲食安全，衛生局會持續督導業者落實自主管理，遵守食品安全衛生管理法相關規定，讓民眾來嘉義旅遊都能玩得開心、吃得安心。

衛生局長趙紋華呼籲業者，要建立良好的衛生作業習慣，調理食品前後須洗淨雙手、使用新鮮食材、落實生熟食分區作業，避免交又污染、維持食材低溫保存，避免食品孳生微生物、食材應澈底加熱後才食用，勿追求口感而忽略生食風險。民眾或食品業者有任何衛生疑慮，可電洽05-3620613衛生局食品藥物管理科諮詢。