嘉義毒品防治宣導前進校園　「拒毒密技六招」向毒品說不

▲嘉義縣2023青少年心理健康校園反毒劇巡演開跑 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為促進青少年心理健康，嘉義縣衛生局前進全縣22所國中進行「青少年心理健康校園反毒劇」巡演，首場在水上國中活動中心演出約260多位師生參加，由衛生局長趙紋華開演致詞說明宣導重點，毒防及心衛中心同仁創意演出貼近校園的角色扮演，互動式心理健康帶動遊戲及有獎徵答等，告訴學生學習如何拒絕毒品的誘惑及正確的心情紓壓管道，擁有身心健康的成長過程。

衛生局長趙紋華表示，「青少年心理健康校園反毒劇」是以染毒4徵兆「作息改變」、「行為改變」、「情緒改變」、及「特殊物品」提醒青少年若周遭朋友有疑似症狀，除主動向學校老師尋求協助或撥打24小時「毒諮專線0800-770-885」，遠離危險情況避免落入陷阱，更應該以「拒毒密技六招」1.直接拒絕2.速離現場3.轉移話題4.自我朝解5.友誼勸服及6.告知理由等，勇敢向毒品說不。

翁章梁鼓勵青少年多參與運動、音樂、社團等活動，從認識自己、肯定自我培養興趣，並接受自己的優缺點，建立健康的連結與互動。

衛生局呼籲，關心周遭青年學子有否情緒及行為改變，如有毒品相關問題請撥打24小時免費毒諮專線0800-770-885（請請您-幫幫我），將由專業人員提供服務，協助民眾遠離毒害。當有情緒問題需要協助，歡迎撥打衛生福利部24小時安心專線1925或05-3621150（選到您一一為您） ，由嘉義縣社區心理衛生中心團隊共同守護我們的孩子心理健康。