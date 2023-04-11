中國不排除犯台　日本外交藍皮書：最大戰略挑戰

▲中國一艘軍艦8日在福建福州沿海、馬祖附近的軍事演習中航行。（圖／路透）

中央社東京11日綜合外電報導

日本外務大臣林芳正今天在內閣會議報告2023年版外交藍皮書（外交青書），對於中國不排除武力犯台的對外態度與軍事動向，明確指出是「前所未有的最大戰略挑戰」。

日本每日新聞、讀賣新聞、朝日電視台報導，中國在東海及南海持續嘗試以武力改變現狀，新版藍皮書這次的表述方式較2022年版藍皮書「安全保障上的強烈憂慮」來得強烈。

日本在2022年12月修訂的國家安全保障戰略針對中國動向指出，「是在基於法治強化國際秩序所面臨前所未有的最大戰略挑戰」，同樣表現內容這次也明載於新版外交藍皮書。

2023年版外交藍皮書指出，受到俄羅斯侵略烏克蘭及中國崛起等影響，「國際社會正處於歷史的轉捩點」，且國際社會未來恐將面臨「緊張與對立程度持續升高」的情況。

考量到中俄兩國，林芳正批評，「部分國家正推動快速且不透明的軍事能力增強，並基於獨特歷史觀與價值觀針對既存國際秩序強化挑戰態度及自我主張」。

對於中俄透過轟炸機編隊飛行等方式強化兩國軍事合作，新版外交藍皮書也提升表述強度，從前一年的「應該憂慮的行動」變成「必須抱持重大憂慮持續關注」，表達出強烈警戒感。

有關日俄關係，儘管日本政府並未改變一貫政策方針，希望和平解決「北方領土」問題並簽訂和平條約，但新版外交藍皮書指出，「現階段並非可以表達未來展望的狀況」。

新版外交藍皮書首度提到以南半球開發中國家及新興國家為主的南方世界（Global South），並指出當中許多國家在一致制裁俄羅斯的歐美國家與俄羅斯間，採取居中立場。

至於日韓關係，藍皮書對韓國政府提出「前徵用工」（日本企業強徵韓國勞工）訴訟問題的解決方案給予正面評價，認為「過去處於非常嚴峻狀態的日韓關係將重回健全關係」，也強調日韓及日美韓合作的重要性。