「ChatGPT之父」擬設日本辦公室　日將引進AI減少政府工作量

▲阿特曼與日相岸田文雄會面。（組圖／CFP）

記者張靖榕／綜合外電報導

被稱為「ChatGPT之父」的美國科技公司OpenAI的執行長阿特曼（Sam Altman），周一（10日）與日本首相岸田文雄會晤後表示，考慮在日本設立辦公室擴展服務。

路透社報導，日本內閣官房長官松野博一（Hirokazu Matsuno）表示，岸田文雄與阿特曼就AI技術進步的優點與缺點，包括隱私與侵犯版權的風險交換意見。日本正在檢視OpenAI開發的「ChatGPT」聊天機器人帶來的利益與風險，並將評估是否可以介紹相關科技。

阿特曼會後表示，希望能藉由「ChatGPT」為日本民眾帶來益處，將語言模型調整成更適合日本語言與文化，因此考慮在日本設立辦公室，拓展服務範圍。他接著表示，希望身為地緣政治大國的日本，能在採用AI和制定規則方面扮演角色。

「ChatGPT」推出後撼動世界走向，儘管發展有前途，但同時也帶來許多隱憂，義大利政府率先宣布封禁「ChatGPT」，此舉也引發其他歐洲國家研究相關措施。OpenAI上周向義大利政府提出，關於補救隱私洩露問題的措施。

松野博一表示，日本政府會在評估如何處理資料外洩的問題後，考慮引進AI技術以減少政府雇員的工作負荷。