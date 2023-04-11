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南韓江原道山林大火！火花隨「詭異強風」擴散　燒毀多棟民宅

▲▼南韓江原道江陵市11日上午傳出山林大火，火勢隨著強風擴散，當局疏散80多名住戶。（圖／CFP）

▲南韓江原道江陵市11日上午傳出山林大火，火勢隨著強風擴散，當局疏散80多名住戶。（圖／CFP，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓颳起瞬間最大風速達每秒30公尺的強風，直逼颱風等級，導致江原道江陵市今（11）日上午8時30分前後出現山林大火，火勢一度擴及至附近民宅、民宿，100多戶以上民宅慘遭山林大火燒毀，消防當局將應對階段提升至「最高階」的第3階段，現場超過1000名以上的人力支援滅火，當局疏散附近80多名住戶。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》，南韓江原道江陵市蘭谷洞11日上午8時30分前後傳出山林大火，消防當局初步研判是當地某高爾夫球場入口哨站附近的松樹折斷時，因觸碰到電線而產生火花，火花隨著強風進一步擴散燃燒，最終形成山林大火。

當地消防廳首先發佈消防應對階段第2階，不過山林大火燃燒至民宅、民宿後，便於9時43分緊急將警報提升至第3階。

▲▼南韓江原道江陵市11日上午傳出山林大火，火勢隨著強風擴散，當局疏散80多名住戶。（圖／CFP）

▲▼南韓江原道江陵市11日上午傳出山林大火，火勢隨著強風擴散，當局疏散80多名住戶。（圖／CFP）

此次江原道江陵的山林大火，為今年以來首度消防警報提升至「最高階」第3階的山林大火。

當地至目前為止仍舊颳起瞬間風速每秒29公尺、平均風速每秒15公尺的西南風，導致現場滅火作業難以進行，山林廳派出的超大型滅火直升機（8000公升級）因為風速過強而無法起飛，至於投入滅火現場的6架直升機則從江原道原州市起飛，初步估計已燃燒至少170公頃，山林大火起火地點附近的5棟民宿、民宅更是直接起火燒毀。

現場約有1129名人力、消防裝備119台、消防車200多台投入滅火工作。

▲▼南韓江原道江陵市11日上午傳出山林大火，火勢隨著強風擴散，當局疏散80多名住戶。（圖／CFP）

▲▼南韓江原道江陵市11日上午傳出山林大火，火勢隨著強風擴散，當局疏散80多名住戶。（圖／CFP）

江陵市府緊急將鏡浦洞的80多名居民疏散至鄰近的住民中心、江陵冰上運動場；至於消防當局則全面戒備，避免山林大火燃燒至鏡浦臺附近的住宅、公寓大樓、佛寺以及往沙斤津海水浴場的方向。

報導指出，受到江原道地理形勢的影響，南韓東部沿岸地區（江原道襄陽郡、高城郡杆城邑）每逢春季便會颳起被稱為「襄杆之風」、「襄江之風」的強風，直逼颱風等級，乾燥的強風容易導致進一步引發山林大火，被動員前往滅火的直升機又往往因為風速限制而無法起飛。

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