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北韓蠢蠢欲動！金正恩「攤開南韓地圖」劍指美軍基地：嚇阻美韓侵略

▲▼北韓最高領導人金正恩10日主持軍事會議。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓最高領導人金正恩10日主持軍事會議。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

韓半島（朝鮮半島）情勢日益緊張，美國與南韓接連進行大規模聯合軍演、雙龍登陸作戰等，北韓（朝鮮）進行多次導彈試射與測試新武器表示不滿。北韓最高領導人金正恩昨（10）日主持軍事會議，表示已擬定讓敵方「無法反應」的作戰方案，他更在繪製南韓的地圖上，疑似用手指著位於南韓京畿道平澤的駐韓美軍基地。

北韓即將於4月15日迎來「太陽節」（金日成誕辰），隨著金正恩再度攤開南韓地圖，外界擔憂北韓可能於太陽節前後進行軍事挑釁行動。

根據北韓官媒《朝中社》今（11）日報導，金正恩10日在朝鮮勞動黨中央委員會大樓召開第8屆第6次黨中央軍事委員會擴大會議，他對著底下的參謀總長、總政治局長、國防相以及其他軍團長表示，「隨著朝鮮半島（韓半島）情勢愈加緊張，為了嚴格控管情勢，有必要以更實用、更具攻勢、更有效的手段加速強化我方的戰爭遏制力。」

南韓《韓聯社》分析，金正恩話語中所提到的「戰爭遏制力」，無非是指核武作戰能力。

《朝中社》報導指出，該場會議針對前線攻擊作戰計畫和各種戰爭文件進行各種研究，同時提出了各種原則性問題，包括如何不斷更新、整備軍隊的作戰能力，以及實施上述策略的相關舉措等。《韓聯社》分析，該作戰計畫所新增的任務可能包括在前線部署針對南韓的戰術核武，以及反制南韓的3軸殺傷鍊。

▲▼金正恩10日在會議上用手指著南韓地圖。（圖／達志影像／美聯社）

▲金正恩10日在會議上用手指著南韓地圖。（圖／達志影像／美聯社）

報導所釋出的相片中，還包括會議場所的牆上懸掛著繪製南韓的地圖，金正恩一邊用手指著地圖的西側、南側區域，一邊看著桌上的文件，同時向台下的軍官下達指令。

雖然北韓官媒釋出的2張含有南韓地圖的相片中，南韓地圖被模糊處理，無法看清楚地圖上繪製的內容；不過《韓聯社》推測，金正恩用手指的地方應該是位於南韓京畿道平澤市的駐韓美軍基地韓福瑞營，而另一張則是用手指著首爾，至於台下的軍官則用指揮棒比著位於南韓忠清南道雞龍市的雞龍臺，該地為南韓陸海空三軍基地。

《朝中社》指出，會議上嚴正看待美帝（美國）和南朝鮮（南韓）具侵略性的軍事政策對朝鮮半島（韓半島）安全穩定所帶來的嚴重威脅，同時報導也提到美國與南韓近來針對「占領平壤」、「斬首作戰」高談闊論，氾濫實施以侵略共和國（指北韓）為目標的大規模聯合軍演，充分展現其侵略意圖。

北韓《朝中社》強調，會議上已全員一致通過決定事項，包括擬定各種軍事行動方案、討論問題和對策，讓敵方無論以何種手段或方式皆無法反制。

▲▼金正恩在地圖上用手指的地方，疑似是駐韓美軍位於京畿道平澤的基地。（圖／翻攝自勞動新聞）

▲金正恩在地圖上用手指的地方，疑似是駐韓美軍位於京畿道平澤的基地。（圖／翻攝自勞動新聞）

南韓《韓聯社》分析，從報導和相關圖片來看，這些北韓軍官可能依照自己所負責的戰區，一一向金正恩彙報包括搭載戰術核彈頭在內的最新作戰計畫，至於北韓會議上所提到的各種作戰方案所動用的武器，恐怕包括核動力無人攻擊潛艇「海嘯」等能掛載戰術核武的武器，以及針對固態燃料洲際彈道飛彈（ICBM）、核潛艇等相關研發與部署計畫。

北韓也可能在該場會議上制訂「占領首爾」作戰計畫，以應對美國與南韓的「占領平壤」、「斬首作戰」。

此次為北韓第5度對外公開攤開作戰地圖的會議，包括2013年3月攤開針對打擊美國本土的作戰計畫地圖、2016年7月攤開繪製彈道飛彈攻擊南韓的作戰地圖、2017年8月攤開將南韓分為4等分的戰略軍導彈打擊地圖、去年6月攤開繪製南側東部戰線的地圖。

以上會議金正恩皆有出席，尤其2017年8月北韓公開作戰地圖後便試射ICBM火星-15型，去年6月公開地圖後則實施戰術核武運用部隊軍事訓練。

▲▼北韓25至27日再度於元山海域針對核動力無人攻擊潛艇「海嘯」進行水下引爆測試。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓3月25至27日再度於元山海域針對核動力無人攻擊潛艇「海嘯」進行水下引爆測試。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，從北韓官媒釋出的相片來看，出席會議的官員包括總參謀長朴秀日、總政治局長鄭京擇、國防相強純男（又譯姜順南）、第一軍團長金聖哲（音譯）、第四軍團長朴光宙（音譯）、第五軍團長崔頭用、勞動黨中央軍事委員會委員趙慶喆等。

另外，《韓聯社》也指出，北韓從本月7日至今，已經連續第5天未接通南北共同聯絡事務所的例行通話，也未回覆東西海域軍事熱線。對此，南韓統一部長權寧世表達遺憾立場，並強烈譴責北韓未經南韓同意便無故使用開城工業區的設施。

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