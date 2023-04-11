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陸環台軍演接近實戰狀態　郭正亮揭蔡英文國安簡報「態度問題」

▲▼解放軍,東部戰區,台海,環島軍演第三天。（圖／翻攝自央視）

▲中共解放軍展開為期三天圍台軍演。（圖／翻攝自央視）

記者江采蓁／綜合報導

中共解放軍8日至10日展開環台島戰備警巡和「聯合利劍」軍演，引發各界關注。對此，前立委郭正亮10日表示，「真的懂門道的，我們國防部看待這次三天軍演，是慎重面對」，但總統蔡英文發布那張國安簡報照片，裡面卻沒有軍方的領導人，這個就顯示看待的嚴肅程度，要不要讓國人正視這是很重要的事。

郭正亮在節目《新聞大白話》中直言，「真的懂門道的，我們國防部看待這三天軍演是慎重面對」，他指出，因為這是接近實戰狀態，多兵種、多層次，幾乎就是想模擬實際的狀況，各種都出來了，包括火箭砲、空軍、海軍都出動了，目標是「制海、制空、制雷達」，他坦言，「這些都非常清楚，我相信我們的軍方都看在眼裡。」

郭正亮提到，每次大型的軍演，包括去年8月裴洛西訪台後的圍台演習，我們的政府都想要輕描淡寫，也是日本公布飛彈飛過台灣上空，才不得不承認，但這次軍演和上次軍演不太一樣的地方在於，上次在東亞地區是第一次規格之大的圍台軍演，又有針對來自日本方向跟關島方向的外力介入，所以就引起了國際極大的報導。

郭正亮表示，而這次是接近實戰的狀態，所以我們的軍方是很認真看，他批評，然後還有1450在那邊講風涼話，更出現黑熊打敗維尼的臂章，這個就看出台灣是否有用嚴肅的態度來面對這件事，他更指出，總統府公布戰情室的照片，軍方的領導人應該要在現場，雖然總統府說明當時有網路連線，但他也大酸，「到時候發生戰爭網路被切斷怎麼辦？」，他強調，「這就是政府的嚴肅程度，要不要讓國人正視這是很重要的事。」

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