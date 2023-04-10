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共軍環台軍演　蔡英文回應了：這不是一個區域內大國的負責任態度

▲▼美國眾議院議長麥卡錫5日選在加州雷根圖書館會晤我國總統蔡英文。（圖／路透）

▲美國眾議院議長麥卡錫5日選在加州雷根圖書館會晤我國總統蔡英文。（圖／路透）

記者鄒鎮宇／綜合報導

總統蔡英文日前與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面，同時中共解放軍8日展開對台環台軍演。對此，蔡英文10日深夜發文表示，中國趁她出訪友邦、過境美國時發動軍事演習，造成台灣與區域的不穩定，「這不是一個區域內大國的負責任態度。」

蔡英文全文如下：

身為總統，我代表國家走向世界，無論出訪友邦、過境美國，和國際友人交流，不只是行之有年，更是台灣人民的共同期待。然而，中國卻藉此發動軍事演習，造成台灣與區域的不穩定，這不是一個區域內大國的負責任態度。

在此，我要感謝全體國軍和海巡同仁，在這段期間，憑著高度的專業和使命感，沉著冷靜地守護我們的領海、領空，大家都辛苦了！謝謝你們。而國安團隊即時地與各方保持最好的聯繫，縝密地掌握、研判情勢，和國軍一體，攜手守護我們的國家安全，也非常辛勞。

▲▼共軍環台軍演　蔡英文回應了：這不是一個區域內大國的負責任態度。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▲▼蔡英文感謝國軍和海巡同仁守護領海、領空。（圖／翻攝蔡英文臉書，下同）

▲▼共軍環台軍演　蔡英文回應了：這不是一個區域內大國的負責任態度。（圖／翻攝蔡英文臉書）

這段期間，有些人或許是刻意誤導，或許是對國安系統運作不夠熟悉，而有一些不正確的資訊被散播。我要強調，在面對各項侵擾行動，或者面對認知操作，國軍與國安團隊都充分合作，即時的協力，讓各項國家安全的工作都能確實到位。堅守崗位的各級指揮官，若有必要，則隨時透過保密視訊溝通討論。

這段期間的各項軍事應處，我也充分授權國防部長依照軍事專業應對，部長也隨時向我報告。

此時此刻，軍民一體、團結一致，不受錯假訊息誤導，共同守護民主台灣，是首要之務。雖然中國的軍演告一段落，國軍和國安團隊仍會持續堅守崗位，捍衛國家，請各位國人放心，也請再一次為第一線堅守崗位、守護我們家園的國軍加油。

▲▼共軍環台軍演　蔡英文回應了：這不是一個區域內大國的負責任態度。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▲▼共軍環台軍演　蔡英文回應了：這不是一個區域內大國的負責任態度。（圖／翻攝蔡英文臉書）

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