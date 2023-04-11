共軍環台軍演示威　鄭文燦：感謝國軍跟海巡弟兄捍衛領海領空

▲行政院副院長鄭文燦出。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文日前出訪友邦過境美國，並會面美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），引發中國不滿大動作舉行環台軍演示威。對此，行政院副院長鄭文燦11日受訪表示，總統代表國家出訪友邦是過去慣例，如果中國希望藉軍演畫下新的紅線，或著試探台灣的底線，這對於區域安全沒有任何幫助。

鄭文燦說，總統代表國家出訪友邦，走進世界、讓世界看見台灣，這是過去的慣例，也是台灣的正當權利，「中國以這藉口舉行環台軍演，不會得到國際社會的支持」；他強調，如果中國希望能畫下新的紅線，或著試探台灣的底線，這對於區域安全沒有任何幫助。

「我們很感謝國軍跟海巡弟兄，為領海領空保護台灣做了最好的捍衛。」鄭文燦，說，我們沉著冷靜，不畏懼也不挑釁，會獲得國人的支持。

另外，傳出共艦主動聯絡台灣艦艇靠近拍照？鄭文燦表示，中國也在進行認知作戰，這個認知作戰是希望影響輿論，「不過國軍跟海巡弟兄3天全程監控，也把監控記錄讓國人看到，希望大家一起支持所有的國軍弟兄跟海巡弟兄的努力，我們要表達最高的敬意」。

「當然，我們最重要是要保護自己。」鄭文燦強調，希望和平成為唯一的選項，兩岸之間任何的歧見都不應該用戰爭的手段來解決，「台灣不會侵略任何人，台灣只想保護自己」。