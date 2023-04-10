蘇紫雲讚軍方釋中共軍演畫面　看得到表示打得到！可間接嚇阻

▲軍方釋出監控共軍徐州艦、蘇州艦畫面。（圖／國防部提供）



記者陶本和／台北報導

針對中共解放軍為期三天的圍台軍演，軍事專家、淡江大學整合戰略科技中心執行長蘇紫雲受訪時，稱讚台灣軍隊今年表現更為靈活，PO出較多圖像，透明度有提高，「看得到表示打得到，這是間接的嚇阻效果」。他說，這次台灣地面部隊出動也比較系統化，除了海空軍之外，地面部隊防空單位跟反艦單位都有到戰術位置。

對於中共近來的軍演，蘇紫雲表示，在戰略層級上，今年軍演主要是展現對台灣的政治主權，但又不想要觸動其他國家有太大的反應，好比去年8月份，中共有2枚飛彈掉在日本的經濟水域，而今年則是巧妙避開。

蘇紫雲認為，今年中國想要塑造制約反應，台灣如果有重大的外交活動，就會進行軍演，要讓國際間感覺麻煩，斷掉其他國家對台灣重要外交的支持，但是目前看起來效果有限。

▲解放軍釋出殲15起降航母畫面。（圖／翻攝自央視）



相較於去年8月的軍演，蘇紫雲說，時空環境不一樣，去年是中國國家主席習近平20大前，必須表現特別強硬，今年則是要「恢復經濟」，所以在演習的安排上就會避開對海空交通的干擾；第二部分是，去年比較是「準戰爭模式」，而今年是「準軍事模式」，去年有劃設6個封控禁航區，今年是沒有的，只是做兵力跟火力展示。

在期程方面，蘇紫雲表示，今年比較特別的是，第一階段中共海事局出動聯合巡查，主要目的在宣示台海是其內海，而第二階段才是軍事演習，在軍事演習中又細分兩個項目，一個是兵力展示，一個則是火力展示。

蘇紫雲說，兵力展示部分，是在台灣海峽、西南、東部外海，有三股兵力展示；至於火力展示方面，則是中共山東號航母第一次到太平洋，並且對台灣進行演示，而且刻意釋出殲15在山東號起降，畫面還故意側身露出「霹靂12」飛彈，用意應該是對美國、日本嗆聲，因為他們對這顆飛彈射程有100公里是很滿意的。

至於台灣軍隊的今年的表現，蘇紫雲認為，台灣今年更為靈活，軍方這次PO出比較多的圖像，透明度是有提高的，用意在於展現國軍的聯合情監偵，「看得到表示打得到，這是間接的嚇阻效果」。

另外，蘇紫雲指出，這次台灣地面部隊出動也比較系統化，除了海空軍之外，地面部隊防空單位跟反艦單位都有到戰術位置，這就是高調把地面防空跟反艦單位活動公告出來，一方面用意也可以安定民心。

▼中共展開環台軍演，國軍釋出地面防空部隊、愛國者飛彈抵達戰術位置畫面。（圖／軍聞社提供）

