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美國密切監控共軍演習　淡化馬克宏對台海說法

▲▼五角大廈發言人柯比（John Kirby）。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯比重申台灣總統過境美國早有前例，中國不應過度反應。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓10日專電

白宮今天表示，美國密切監控共軍在台海周遭演習，也再表達中國不應過度反應的立場。法國總統馬克宏稱歐洲不捲入台海的說法，白宮與國務院試圖淡化，強調美法情誼重要性。

總統蔡英文過境美國並與美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）舉行歷史性會談後，中國共軍隨即在台海周遭進行軍事演習。白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）今天在例行記者會上被問及此事時表示，美方正密切監控。

他也重申美方立場指出，北京不應對蔡總統過境過度反應，台灣總統過境美國並不罕見，中國沒有理由以任何方式做出回應，不論是軍事的或是其他方面。他還表示，美方在該地區擁有足夠資源與能力保護在印太區域的國家安全利益。

柯比重申美方一中政策不變，不支持台獨，不樂見片面改變現狀，不以武力改變現狀的立場不變。

國防部表示，自台北時間10日上午6時起至下午6時止，共偵獲91架次共機，其中54架次逾越台海中線及侵擾西南、東南空域，另偵獲12艘次共艦。

對於法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）訪中回程接受媒體訪問時表示，歐洲要避免因台灣議題被捲入美中衝突，強調歐洲要戰略自主，不應成為美國附庸。這番談話引發國際砲轟，但白宮與國務院試圖低調淡化衝擊。

柯比在被問到此事時表示，對於兩國間存在的強大聯盟與深厚友誼感到非常滿意與信心，雙方在印太、烏克蘭、非洲等方面合作。美方專注於此，確保雙方國家安全需求得以滿足。

國務院副發言人巴特爾（Vedant Patel）也表示，跨大西洋關係基礎是對民主原則、法治、尊重人權與基於國際規則秩序的共同承諾，法國是美國最長久的朋友，這些共同價值觀一直是雙邊夥伴關係的「北極星」，並持續指引雙方，包括兩國在支持烏克蘭的聯合做法。

他還說，美方始終認為可以與以美國夥伴關係為中心的國家進行雙邊與多邊合作，透過美國與法國的夥伴關係以及美國與歐盟夥伴關係，進行許多重要工作，包括在面對俄羅斯入侵時支持烏克蘭。

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