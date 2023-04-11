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朝野聯合聲明譴責「中共軍演」　綠委嗆陸：世界民主國家都不會接受

▲▼立法院朝野發表譴責中共環台軍演的聯合聲明 游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院朝野發表譴責中共環台軍演的聯合聲明。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

中共解放軍8日至10日展開「環台島戰備警巡」和「聯合利劍」軍演，立法院11日通過朝野黨團共同聲明，譴責中國當局進行大規模軍演，破壞兩岸現狀，並要求中國當局應立即停止對我國的武力恫嚇。民進黨立委劉世芳表示，歷來我國元首過境外交已有51次以上，中國氣噗噗只是藉口，欲單方面認台灣海峽屬於中國內海，全世界都無法接受。

劉世芳表示，四個黨團發聯合聲明，譴責中共軍演無助台海和平，呼籲國際社會加入譴責，從前總統李登輝到現在，過境外交已經有51次以上，這是正常國家往來跟禮遇規定，中國這樣就要氣噗噗威懾，這對於台灣海峽區域和平一點幫助都沒有，強力譴責中共軍演。

對於軍演是否將成為常態？劉世芳指出，從去年裴洛西到台灣或是蔡英文見到麥卡錫，這都是民主國家正常交往，全世界的民主國家都會認同這樣的行為。

劉世芳直言，中國氣噗噗只是藉口，中國軍事跟經濟的擴張一直想把台灣當成一部分，但台灣7成以上的人不同意之外，中國單方面認定台灣屬於中國或是台灣海峽屬於中國內海，全世界都無法接受。

劉世芳指出，中國發動軍演封鎖台灣、拒絕外面的增援，相信這幾天國際媒體、民主國家的聲援不會少，呼籲中共不要用侵犯或是騷擾台灣方式恫嚇人民。

劉世芳表示，這次軍演大概就是以抗議蔡英文過境美國為主，相信未來國際社會提出譴責，蔡英文提到德不孤必有鄰，這次軍演不是只有台灣單獨面對，包含鄰國、印太國家等都會有聲音。

劉世芳指出，所有國家都應該團結在一起，台灣各黨派也一樣，國家受到侵擾時更應該團結，不要接受任何滲透跟假錯訊息傳遞，反而造成國內分化。

立委陳亭妃表示，今天立院對中國不斷的共機繞台發出共同譴責聲明，這代表台灣的態度，蔡英文成功的外交出訪，應該給她更大的力量跟支持，更要譴責中共用威脅手段欺壓台灣。

陳亭妃指出，朝野共同聲明可以表達人民聲音，讓民主國家看到台灣不懼怕，這是最重要目標，也要跟中國說，台灣會走出自己的未來，未來自己決定、台灣就是一個國家，這是非常確定的方向。

立委鄭運鵬指出，立法院長游錫堃代表立法院發表共同聲明，針對中國長期的武力威脅跟周邊軍演，聲明有幾個主要重點，第一、國際友人對台灣安全的支持。第二、針對中國大規模的武力恫嚇和長期騷擾表達嚴厲抗議。

鄭運鵬表示，過去立法院共同聲明並不多，上次就在去年3月俄烏戰爭，再上次就是中國通過港版國安法、造成反送中抗議，對中共這種蠻橫無理行為，相信立院聲明代表全體國人的心聲，過去元首出訪過境美國51次、並不罕見，中國大動作卻持續不斷的施壓，也要代表民進黨團感謝國民黨、時代力量跟民眾黨在聲明上的共同支持。

對於聲明討論過程，鄭運鵬指出，今天的共同聲明由民進黨團草擬，早上跟各黨團討論，文字上多少做出調整，儘量去異中求同，四黨團幹部都有簽名。
 

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