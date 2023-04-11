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防病患臥床皮膚壓傷　戴錫欽偕企業捐「壓瘡預防系統」提升照護品質

▲▼台北市議會議長戴錫欽與醫博科技公司，捐贈三軍總醫院松山分院智能化壓瘡預防系統。（圖／戴錫欽辦公室提供）

▲台北市議會議長戴錫欽與醫博科技公司，捐贈三軍總醫院松山分院智能化壓瘡預防系統。（圖／戴錫欽辦公室提供）

記者袁茵／台北報導

面對高齡化社會到來，在照護人力短絀與照護需求增加的情況下，能以高科技提升照護效率與病患生活品質，對所有市民家庭都是至關重要的事，台北市議會議長戴錫欽11日偕同醫博科技公司，捐贈三軍總醫院松山分院智能化壓瘡預防系統，希望以AI科技協助醫護人員提升照護品質，做好皮膚壓傷的防護。

戴錫欽多年來致力於「統合地方資源回饋社會」的精神，並不遺餘力提升大台北地區創新科技產業，協助找到藍海發展之機會，而在戴錫欽大力整合地方資源之下，醫博科技也加入此行列，希望能將最新的智能減壓技術應用在壓瘡防護領域，並為大台北地區的長照醫療貢獻一份心力。

醫博科技（股）公司在4月11日捐贈三軍總醫院松山分院兩套智能化壓瘡預防系統，並由三總松山醫院院長高中錚主持捐贈儀式。醫博科技的臨床研究總監史德芬表示，皮膚壓傷是無自主活動能力病患的常見問題，也是護理照護過程的第二大感染源，台灣區因壓瘡感染的因素直接或間接致死人數高達6萬人，除了造成家屬的痛苦，也消耗頗為巨大的醫療資源。

史德芬提及，對醫療院所而言，壓傷也被列入醫療品質監測的重要指標，必須盡全力做好皮膚壓傷的防護，以及加速已罹患壓傷病患的復原時間；醫博科技為國內首度應用人工智能技術，結合臨床驗證發展臥床照護的主動式壓瘡預防系統床墊領導廠商，並獲得國內數家教學醫院加護病房採用與國際期刊發表肯定。

戴錫欽也於捐贈儀式中感謝醫博科技執行長史德智回饋社會、支持地方社區長照安養之發展，希望先從松山醫院做起，取得拋磚引玉的效果；醫博科技秉持關懷在地與回饋社會的理念，透過本次的捐贈，希望能引入新世代的人工智能技術，推動醫療照護科技化，關懷與守護病患與降低醫護人員與家屬負擔，善盡企業社會責任。

▲▼台北市議會議長戴錫欽與醫博科技公司，捐贈三軍總醫院松山分院智能化壓瘡預防系統。（圖／戴錫欽辦公室提供）

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