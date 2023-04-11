7月上路！蔣萬安補助北市孕婦計程車錢　每胎8000元「最多抵40趟」

▲台北市將於7月推出「婦女產前、產後乘車補助」，提供北市孕婦40趟次的計程車費補助。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安上任至今力拚兌現政見，由於台北市議會將於12日開議，市府日前寄送追加減報告與施政報告內容給市議會，以及與國民黨團共識營中都寫到，將追加一筆3920萬元「婦女產前產後乘車補助」項目，設籍北市且領有孕婦健康手冊的孕婦皆可申請，沒有排富限制，預估今年7月上路。

台北市政府日前將追加減報告書送至台北市議會，裡面提及一項要追加3920萬元的社會局項目「婦女產前產後乘車補助」，內容提及為蔣萬安競選市政白皮書，將北市打造為幸福育兒城市，帶頭示範「催生」、「助養」政策，規劃發放計程車券，提供孕婦產檢來回交通補助，減輕交通負擔。

此項「婦女產前產後乘車補助」，提供台北市孕婦從產檢至產後6個月搭乘計程車交通補助，設籍北市且領有孕婦健康手冊的孕婦皆可申請，並且不排富，領取方式為結合台北通APP派發乘車金，每胎次8000元，每趟次至多折抵200元，總計補助40趟次。

該政策將於今年7月上路，預估7000名孕婦受益，預估經費要3920萬元，北市府提及，預期可彰顯市府重視婦女身心健康，推動計程車業者強化孕（產）婦友善搭乘服務，也能增加營收、提升企業形象，共同打造台北友善生養環境，達到雙贏結果。