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與國家公園有約活動　屏東滿州「輕騎逐風遊鷹棧」

▲墾管處舉辦「輕騎逐風遊鷹棧」活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲墾管處舉辦「輕騎逐風遊鷹棧」活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

墾丁國家公園最大的生態保護區-南仁山生態保護區位於屏東縣滿州鄉境內，顯示滿州鄉擁有豐 富且多樣的自然生態資源。滿州鄉除了自然資源外，其人文歷史亦引人入勝。墾管處與在地社區結合，挖掘在地文化，並發展出輕鬆又具教育意義的遊程，於 4 月 30 日、5 月 21 日舉辦 2 梯次『輕騎逐風遊鷹棧』活動，名額各30人。

▲墾管處舉辦「輕騎逐風遊鷹棧」活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

優惠每人費用新台幣300元(含自行車租借、保險與解說導覽)，並提供免費冷泡茶供遊客暢飲，即日起歡迎上網報名。查詢網站： www.ktnp.gov.tw 電話：（08）8861321 轉 256 李小姐。

滿州早期屬於斯卡羅王國的領土，後來移墾至此的漢人亦以台灣閩南語音譯為「蚊蟀」，並作「蚊蟀埔」。於日治時代改以日語音譯為「滿洲」，以排灣族佔本鄉人口約四分之一。

墾管處說，滿州有臺灣第一母樹園、滿茶古道、高砂族教育發祥之地、滿州鷹棧、敬聖亭、尤宅古厝、滿州民謠以及象/猴山的傳奇故事等歷史；近來還有草原景觀自行車步道、雨來菇農場、石頭屋、友子阿嬤的家、盤古拉牧草園等新興的產業及觀光景點。

墾管處發展在地文化不遺力，並透過觀光旅遊，將在地人文歷史轉變為遊程，讓大眾有機會以輕鬆的方式深度體驗滿州鄉，迎著淡淡微風騎鐵馬，一探滿州人文歷史神秘面紗。

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關鍵字：

墾管處滿州南仁山生態保護區旅遊歷史文化

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