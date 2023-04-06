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【廣編】普發6千拚旅遊買氣！喜鴻團費最高現折1萬

▲▼旅遊,喜鴻,香港,歐洲,抽獎。（圖／業者提供）

▲今年5月10日前，於喜鴻假期官網線上報名付訂5-8月海外團體旅遊或海外機加酒出發行程，加碼抽購物券6,000元機會。

圖、文／喜鴻提供

全民普發現金6,000元已在清明連假期間陸續入帳，喜鴻假期乘勝追擊推出「政府發現金，喜鴻加碼抽6,000元」專案，即日起至2023年5月10日於喜鴻假期官網線上報名付訂2023年5月到8月海外團體旅遊或海外機加酒出發行程，加碼抽購物券6,000元機會。即將而來的暑假檔期旅遊業務詢問度增加，業者推出亞洲團體旅遊「小孩不佔床折6,000元」專案及歐洲團體旅遊第二人最高現折10,000元優惠，喜鴻假期副總經理藍一晴表示，目前3月出團人數已突破13,000人，可望透過政府普發政策及加碼購物券活動，搶攻普發商機衝刺出團人數成長，民眾們不妨趁旅行業者推出普發現金加碼優惠回饋，規劃今年連續假期出國行程。

除了旅遊首選日本，香港也是自由行旅客最愛，今年到香港更是搭上迪士尼100週年慶，長達30分鐘的迪士尼星夢光影之旅，全新燈光、水舞、煙花重頭表演不容錯過，現在享最低63折起可加購雙人門票大禮包組，即可造訪香港海洋公園或香港迪士尼樂園及ARTE MUSEUM沉浸式體驗門票，若是5月14日前到香港持ARTE MUSEUM門票可加倍參觀草間彌生特別展覽。長途旅遊則以歐洲地區最為熱門，依據過往經驗旅客偏好選擇雙國以上的行程，像是「神話愛情海～希臘10日」第二人現折10,000元、「阿爾卑斯幸福號列車．德瑞雙峰13日」第二人現折8,000元、「大不列顛英國．愛爾蘭13日」 第二人現折6,000元，部分長線團體再加碼贈小費。詳情見喜鴻假期https://www.besttour.com.tw。

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