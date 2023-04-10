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台南環教列車再升級　帶市民體驗綠色旅遊

▲台南市環保局「環教列車」再升級，2023年響應綠色旅遊，搭配綠色餐廳，月月推出超優免費行程，歡迎踴躍報名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市環保局「環教列車」再升級，2023年響應綠色旅遊，搭配綠色餐廳，月月推出超優免費行程，歡迎踴躍報名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局「環教列車」再升級，2023年響應綠色旅遊，搭配綠色餐廳，月月推出超優免費行程，歡迎踴躍報名。

4月至6月精心安排行程為4月22日府城藏金閣+台江國家公園+府城藝術轉角餐廳、5月20日走馬瀨農場+草原餐廳、6月10日紅葉公園+菁寮老街自由行+富貴食堂，初次報名且親子家庭優先參加。

▲台南市環保局「環教列車」再升級，2023年響應綠色旅遊，搭配綠色餐廳，月月推出超優免費行程，歡迎踴躍報名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

府城藏金閣的二手家具修復再利用、台江國家公園的濕地生態、走馬瀨農場的農業體驗、 紅葉公園的蝴蝶保育，每個環境教育設施場所都有自己環境特色及豐富的教育資源，環境列車每月帶民眾到不同場域學習，從不同面向來認識台南環境，培養正確環保觀念。

市長黃偉哲表示，寓教於樂是學習環境教育最佳方式，台南現已有20處經專家審定之優質環境教育場域，很多都是適合全家休閒旅遊的好去處，「環教列車」以輕鬆休閒方式帶民眾認識台南環境、體驗綠色旅遊，希望引領參加過的民眾一起響應，自發性選擇對環境友善的旅遊方式，減少資源消耗，帶動綠色旅遊新風氣。

▲台南市環保局「環教列車」再升級，2023年響應綠色旅遊，搭配綠色餐廳，月月推出超優免費行程，歡迎踴躍報名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局長許仁澤表示，為推廣環境教育，2022年開始逐月辦理環境教育列車活動，獲得民眾踴躍響應，次次報名額滿，共辦理26車次，944位民眾參與。2023年持續推動並搭配綠色餐廳，希望讓民眾學的開心，吃的美味，用的環保，歡迎市民朋友攜家帶眷一起來參加，親子共學，樂趣加倍。

▲台南市環保局「環教列車」再升級，2023年響應綠色旅遊，搭配綠色餐廳，月月推出超優免費行程，歡迎踴躍報名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局表示，環教列車活動報名資訊都會在環保局臉書專頁發布訊息，每月梯次名額有限，額滿提前截止報名，活動簡章亦可至環保局環境教育資訊網-最新消息-環境教育活動查詢下載，活動洽詢專線06-2679912。

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