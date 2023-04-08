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不哈韓去韓國旅遊很無聊？　全場搖頭曝「2關鍵」：這種團不要跟

▲▼首爾江南。（圖／達志影像）

▲不哈韓去韓國就不好玩？（示意圖／達志影像）

記者朱祖儀／綜合報導

各國陸續開放觀光，許多民眾都計畫出國旅遊。一名女網友透露，近來一群熱愛追星的朋友就討論想要去韓國，但她對韓團很無感，聽到行程也都不想去，好奇「如果我不哈韓，去韓國是不是真的會很無聊？」文章曝光後掀起討論，不少人都認為關鍵在於行程和旅伴，「不適合的團就不要跟」。

原PO在Dcard發文表示，自己有一群很好的朋友非常哈韓，不僅熱愛韓團，也都會追韓劇，去唱歌時也會點韓文歌唱跳，平時相當關注韓國明星的新聞動態。最近那群朋友就在群組裡討論說想要去韓國玩，但她對於韓國明星完全沒有興趣，只知道比較有名的藝人，聽到朋友說想要去逛街、韓劇踩點、買化妝品和衣服等行程都完全無感，「但我也不知道怎麼潑她們冷水」。

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原PO表示，去韓國旅遊最讓她感興趣的只有飲食，「可以吃很多韓式料理我還蠻喜歡的」，但不知道在韓國除了吃之外，是不是幾乎都在逛街，「想問去韓國旅遊的人是不是都是對韓國有興趣？如果我不哈韓，去韓國是不是真的會很浪費、很無聊？」

不少人看到後都搖頭表示，「不會，去釜山不哈韓不逛街也好玩，比首爾好玩N倍，去吃盲鰻、烤腸、豬肉湯飯、年糕、部隊鍋等」、「不會！我自己也是沒有很追Kpop，但我之前去幫忙買Kpop的周邊，看到的當下會覺得：哇賽！反正就是一個新鮮感」、「咖啡店跟文創商品店也很多很讚，也有很多手作課程可以體驗」、「還好吧，我也沒什麼在關注韓星，也能在韓國玩得很開心，我們排了很多戶外景點，看了超多美景超漂亮，哈不哈韓跟韓國當地風景文化沒什麼關聯」、「不會耶，我不哈韓但我超愛韓國，食物非常符合我的口味」。

▲▼韓國首爾光化門，首爾旅遊，韓國旅遊，韓國自由行。（圖／記者蔡玟君攝）

▲網友認為旅伴、行程很重要。（示意圖／記者蔡玟君攝）

也有人認為最大關鍵在於旅伴和行程，「如果妳們是團體行動，妳會很痛苦」、「看是安排什麼行程啊，但妳不適合跟追星族一起」、「去韓國不見得不好玩，但妳是要跟她們一起首爾踩點+購物，那絕對不會好玩沒錯，建議這團不要跟，或是一些景點分開玩」、「覺得妳們不適合一起去吧，妳會很無聊，因為妳朋友喜歡逛街買衣服、化妝品，韓劇踩點，然後妳都不喜歡」、「重點應該還是看行程怎麼安排吧，如果她們想去的地方想做的事妳都沒興趣，當然會痛苦」、「不會無聊，但如果妳們是要一起行動，妳會很無聊」、「不會，但建議功課要做足，出去玩也幾乎都要安排自己喜歡的行程，不然去哪裡都不好玩」。

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