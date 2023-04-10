救災安全「看」的見　捐贈南消二大隊救災裝備提升火場安全！

▲台南市消防之友會第二辦事處，捐贈消防局第二救災救護大隊救災裝備器材，提升救災安全及火場辨識度。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防之友會第二辦事處自成立以來，協助消防局第二救災救護大隊推行各項勤業務發展、增進消防人員保險福利及充實救災裝備器材，10日由第二辦事處胡正德處長代表捐贈CCIO管制板、救災岩盔、戰術推車及頭燈…等應勤裝備予第二救災救護大隊，以提升救災安全及火場辨識度。

胡正德處長表示，火警發生時，別人的出口卻是消防人員的入口，如此捨身救人

的勇敢行為宛如民眾心中的「活菩薩」，消友會第二辦事處期望能夠拋磚引玉，為社會略盡棉薄之力，一同協助改善消防員工作安全。

消防局局長李明峯表示，培養一位消防人員相當不易，保障人員的救災安全更是責無旁貸。在市長黃偉哲的支持下，由原本編制員額1220人，已修正組織編制，將增加477人，市長也已同意於2023年編列180名預算員額，居六都消防局年度內請增預算員額數之冠，大大提升第一線救災量能。

第二救災救護大隊長王騰毅表示，消防人員救災首重安全，軟體方面，藉由平時各式災害搶救訓練，加強灌輸救災安全觀念，培養危險預知能力，建立隊員本身、各級帶隊官、指揮官（含指揮幕僚）三層安全管理觀念。硬體方面，特別感謝消友會做為消防弟兄的堅強後盾，給予協助讓消防人員救災無後顧之憂。