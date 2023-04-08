民眾勿隨意燃燒雜草及廢棄物　南消五大隊：避免受罰

▲台南市消防局第五大隊呼籲民眾，勿隨意燃燒雜草及廢棄物，以免釀災受罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

時至初夏，炎熱的天氣也造成台南市轄內雜草火警頻傳，4月份起迄今已發生多起燃燒雜草廢棄物火警，近來空氣乾燥加上風力助長火勢猛烈，讓消防人員疲於奔命防止延燒擴大，除消耗大量消防資源外，更引發嚴重的空氣汙染問題，8日上午歸仁區沙崙里也發生雜草火警，差一點延燒到豬舍。

南消二大隊指出，這起火警發生在歸仁沙崙往關廟五甲尾方向，一度蔓延，消防隊歷經約2小時的灌救，終於完全撲滅，燃燒面積1000平方公尺，沒有人員受傷與財物損失。

市長黃偉哲提醒民眾，請勿露天燃燒雜草或垃圾，因野外強風吹襲下，火勢蔓延迅速，且方向無法掌握，經常造成無法預期危害，除了汙染空氣外，甚至會造成人員傷亡，消防局如發現雜草或垃圾火災，是有行為人故意引火燃燒時，將依消防法開單告發。

消防局局長李明峯表示，台南市所轄道路旁多田野農地，提醒民眾行車路過勿隨手丟擲菸蒂，避免火星引燃雜草，也呼籲民眾切勿隨意燃燒雜草，如不慎致火勢擴大，易造成公共安全問題，產生之濃煙亦有影響道路行車視線及空氣汙染之虞，星星之火足以燎原，提醒民眾謹慎用火，留意自身安全。

消防局第五大隊鄭誌峰大隊長呼籲，呼籲民眾，不要輕易燃燒雜草，以免引發火災事故。每年乾燥季節易發生類似的事件，建議民眾在處理雜草時，採用正確的方式，如利用機械除草、割草等方法等，以免發生火災。