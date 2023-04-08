保障家園總動員　南消二大結合區公所防汛超前部署

▲台南市消防局第二大隊，於麻豆、下營、官田區等易淹水區域辦理「消防救災能量超前部署」演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應防汛期將屆防災動員超前部署，台南市消防局第二大隊於8日上午，於麻豆、下營、官田區等易淹水區域辦理「消防救災能量超前部署」演練。

二大隊指出，為了充分掌握防災點、線、面策略，事先了解搶救避難疏散路線、收容處所、保全戶位置及易淹水區域分布情形，以爭取災害搶救時效，主動在水災發生前就於易淹水地區部署消防、義消、民間救難團體救災人力、各式救生船艇及消防車輛，待命執行疏散撤離救災任務，希望能在發生第一時間迅速投入救災工作。

這防汛動員透過超前部署集結人力及救災車輛船艇，並以車巡方式實際至各部署點位、易淹水區域、保全戶等地巡視，由警消、義消及區公所人員出動至易淹水區域及保全戶對象位置巡繞宣導並與當地民眾意見交流，作為未來策進救災效能參考。

台南市消防局長李明峯表示，因應防汛期間易發生淹水情形，警消有限的狀況之下，唯有充分運用民間團體的力量，才能確保民眾的生命財產安全，故此次演練，希望藉由紮實訓練，提升警義消及民間團體配合默契，強化地區救災能力，確保民眾生命財產，讓居民免於水災恐慌之中。

第二救災救護大隊大隊長王騰毅表示，一旦發生強降雨易釀成淹水嚴重災情，今年為提升社區防災能量，提前於汛期前辦理超前部署演練，強化在地居民自助共助，配合政府部門公助，共同建構防災助力，齊心面對災害，保護家園靠合作，防汛超前有保障。

麻豆區公所柳世雄區長表示，本次製作宣導看板，用淺顯易懂有助於地區民眾逃生避難宣導單、防災地圖及疏散避難路線及位置相關圖說，向民眾宣導防災正確資訊幫助民眾能有效防災避難。