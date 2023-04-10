「內門阿隆師」風光娶媳！百輛超跑組迎娶車隊　一字排開超震撼

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

台灣最大總舖師、高雄知名「內門阿隆師」9日娶媳婦，席開200桌舉辦世紀婚宴，現場政商名流雲集，高雄市長陳其邁更親自擔任主婚人；整場婚禮除了菜色號稱疫情後「最澎湃」外，就連迎娶也不馬虎，找來百輛超跑將新娘接回家，排場十分盛大。

▲高雄內門阿隆師娶媳婦，迎娶車隊找來百輛超跑，場面相當壯觀。（圖／記者吳奕靖翻攝）

內門是總舖師的原鄉，統計區內有150組總舖師，其中三代傳承的「阿隆師」又是全台最大；而新娘的來頭也不小，是嘉義當地望族，和「阿隆師」湯富隆兒子湯貴翔可說是門當戶對。

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9日當天上午迎娶時，「阿隆師」特地準備了100輛超跑，其中不乏瑪莎拉蒂、BMW、賓士等，最貴的一輛當屬麥拉倫 600LT，新車要價1780萬；而新郎湯貴翔禮車則是保時捷Macan GTS，一路駛向新娘家，牽起新娘的手向岳父、岳母拜別，搭上禮車後，百輛超跑一字排開，現場燃放鞭炮，搭上陣陣引擎聲浪，十分風光。

▲新郎牽起新娘的手，向岳父、岳母拜別。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這場盛大婚宴在內門海紫竹寺席開200桌，號稱每桌單價超過2萬元，光是現場布置就要200萬元，菜色上阿隆師更是下足功夫，端出「豪華菜色」，包括手路菜封肉、油飯，以及海鮮大拼盤，蒸帝王鱈、花蟹，還有每片厚度超過2公分的烏魚子以及烤龍蝦，開場還直接表演4條鮪魚現殺秀，飯後甜點則是12種水果組成的六層浮誇水果塔。阿隆師說，這次要讓賓客意想不到，覺得「從來沒吃過那麼讚的，這麼好吃，來吃這場婚宴一定不虛此行。」

▼新郎禮車保時捷Macan GTS。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▼婚宴席開200桌，菜色十分澎湃。（圖／高雄美食地圖授權提供）