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高雄3億流水席超狂菜色！「鮪魚現殺秀」上桌 　他曝新娘最愛這道

記者吳奕靖、戴若涵／高雄報導

台灣最大總舖師、高雄知名「內門阿隆師」9日娶媳婦，斥資3億、席開200桌大辦風光喜宴，現場政商名流雲集，並由高雄市長陳其邁擔任主婚人，觀光局長高閔琳更直呼，這場是「史上最澎派」婚宴。這場盛大婚宴的菜色也隨之曝光！

▲▼高雄知名總鋪師阿隆師9日娶媳婦，風光席開200桌，斥資3億宴客，澎派菜色曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

▲高雄知名總鋪師阿隆師9日娶媳婦，風光席開200桌，斥資3億宴客，澎派菜色曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

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阿隆師湯富隆兒子、新郎湯貴翔透露，身為內門知名總鋪師的傳承，自己結婚當然要把最好、最特殊的菜色呈現給到場的嘉賓，不管是海裡游的，還是山裡跑的，都是精心準備，要成為一場最好、最體面、最隆重的饗宴，讓賓客覺得不一定只有飯店的裝潢、配置才是最好的，流水席也可以達到這個要求。

▲▼高雄內門阿隆師娶媳婦。（圖／記者吳奕靖翻攝）

湯貴翔點出，宴客第一道菜就準備了4條鮪魚，整隻現殺的鮪魚要讓客人自助式取用，最後一道則是經過精挑細選，以12種水果組成6層的水果塔，就連冰淇淋也是整台冰淇淋車直接開到現場無限量供應。

湯貴翔表示，老婆原本不喜歡吃流水席，但認識他以後，吃到自家的封肉、魚翅羹，這才讓老婆對流水席改觀，驚嘆「原來流水席的魚翅羹那麼下飯、那麼順口哦」、「封肉不會像看到的這麼油膩」。湯桂翔解釋，「我們的封肉比較特別，有炸過，吃起來像果凍一樣Q彈，還會一口接著一口，女生一般不喜歡吃肥肉，但老婆最喜歡吃封肉。」

▲▼高雄知名總鋪師阿隆師9日娶媳婦，風光席開200桌，斥資3億宴客，澎派菜色曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

仔細一看菜單，第一道就是「鮪魚現切秀」，緊接著第二道便是「生猛海鮮錦繡拼」，裡頭包括鮑魚盅、烏魚子、花蟹、生魚片、澎湖冰卷等菜色，第三道「鳳凰展翅羅漢羹」則為羅漢門魚翅羹，第四道「年年有餘吉家慶」為炭烤帝王鱈魚，第五道是「四季迎春綻櫻花」菜色是鮮蝦盅櫻花蝦米糕。

▲▼高雄知名總鋪師阿隆師9日娶媳婦，風光席開200桌，斥資3億宴客，澎派菜色曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

第六道則是「金雞報喜迎豐歲」烏骨雞燉豬肚鱉，第七道為「祥龍獻瑞展富貴」北京烤鴨兩吃，第八道則是湯貴翔口中的新娘最愛菜色「祥龍獻瑞展富貴」唐朝一品封肉，最後則以「瑞果繽紛合家歡」六層鮮水果塔、「賓客滿福慶圓滿」手工雪酪冰淇淋收尾，菜色之豐富讓高雄市觀光局長高閔琳都忍不住大讚「史上最澎派」。

▲▼高雄知名總鋪師阿隆師9日娶媳婦，風光席開200桌，斥資3億宴客，澎派菜色曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

▲▼高雄知名總鋪師阿隆師9日娶媳婦，風光席開200桌，斥資3億宴客，澎派菜色曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

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