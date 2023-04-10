桃園檢肅黑幫1個月抓701人　竹聯副會長撂人打兒子同學遭拘提

▲桃園警方前後門包抄攻堅破門而入。（圖／桃園市警局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市政府警察局執行「防制幫派組合公開活動臨檢及掃黑行動專案」，針對轄內黑道幫派據點、酒店、KTV、電子遊藝場及網咖等治安顧慮場所，同步實施專案臨檢勤務。查獲涉強盜及妨害自由案36人、組織犯罪案7人、故意殺人案7人、電信網路詐欺案197人、洗錢防制案29人、賭博案77人、毒品案246人等各類刑案共計701人，查扣贓證物計有改造槍枝7枝、子彈68發、各級毒品總重達9.19公斤。

▲將嫌犯壓制逮捕。（圖／桃園市警局提供）

桃園市警方從3月9日至4月8日共1個月查獲重要案件如下：

(一)竹聯幫明仁會林口分會組長葉姓嫌犯等5人涉嫌於112年2月間因細故持鋁製球棒痛毆被害人，強迫被害人交付現金及手機，後續多次恐嚇騷擾被害人交付錢財，桃園分局接獲報案後即報請臺灣桃園地方檢察署指揮偵辦，並提報葉嫌為治平專案檢肅目標，於3月22日前往桃園市龜山區等處查緝葉嫌等到案，並查扣本票2紙、黑色電火布膠帶1捆、彈簧刀1支、西瓜刀1支、鐵棒1支、鋁製球棒7支及手機等證物，全案移請桃園地方檢察署偵辦。

▲查獲非制式MP5衝鋒槍1把、非制式手槍1把、AR9模擬衝鋒槍、子彈數10顆等證物。（圖／桃園市刑大提供）

(二)龜山分局日前獲報犯嫌李男子攜有大量槍械情資，經長期偵蒐，報請臺北地檢署檢察官指揮，於3月22日前後破門而入在李嫌住處查獲非制式MP5衝鋒槍1把、非制式手槍1把、AR9模擬衝鋒槍、子彈數10顆、毒品安非他命1包、吸食器1組等物等證物，全案移送臺北地方檢察署偵辦。

(三)竹聯幫信堂承信會副會長陳姓男子日前因其子與同就讀桃園市某國中之同學發生糾紛，竟逼迫學生及家屬談判， 並邀集30餘人助勢，談判過程中，持刀械威嚇及毆打學生、家屬，致被害人等受有腦震盪及骨折等傷害，案經平鎮分局調閱監視影確認涉嫌人身分，並蒐證完整後報請桃園地方檢察署指揮，提報葉嫌為治平專案檢肅目標，於4月6日上午動員115名警力兵分多路，分別拘提陳嫌及相關共犯等33人到案，全案移送桃園地方檢察署偵辦。