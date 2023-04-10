閃紅燈硬闖！台中轎車擊落小黃害「烏龜翻」　運將一度受困

記者許權毅／台中報導

台中市大雅區今（10）日凌晨2時許發生一起車禍，一名劉男駕車沿學府路直行，在雅潭路口與一名陳姓計程車運將發生碰撞，計程車當場被撞翻四輪翻覆，陳男一度受困車內，被救出後送醫。警方初步調查，事發時劉男行駛方向為閃紅燈，陳男為閃黃燈，初判劉男違反號誌管制肇事，詳細肇事待釐清。

▲▼台中大雅今日凌晨發生一起車禍，一台計程車經過路口與另台轎車發生碰撞，計程車四輪朝天翻覆。（圖／民眾提供，下同）

事發在今日凌晨2時10分，大雅區學府路與雅潭路四段熱鬧街口，23歲劉男駕駛黑色轎車一路沿學府路往民生路方向前進，行經肇事路口時號誌為閃紅燈，劉違反號誌管制並未停車再開，開著計程車的陳姓運將則通過閃黃燈路口，2車在路口發生嚴重碰撞，計程車當場被撞到翻車。

警消獲報到場後，發現陳姓運將受困車內、四肢擦挫傷，趕緊將他救出後送往澄清醫院治療；劉男腳部受傷，無需救護車協助，自行就醫。陳的計程車車頂、右側車身受損；劉的黑車轎車車頭受損嚴重，大面積凹陷。

大雅分局初步調查，雙方駕駛均無酒駕，初判為劉男違反號誌管制肇事，詳細肇事責任仍待釐清。警方呼籲，用路人行駛時應注意交通號誌及前方狀況，保持安全距離、減速慢行，避免事故之發生。