蔡英文緊盯中共環台軍演　下午聽取簡報掌握台海安全情勢

▲針對中共環台軍演，蔡英文下午返回總統府聽取簡報。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

在總統蔡英文完成「民主夥伴共榮之旅」後，中共解放軍東部戰區隨即宣布，4月8日至10日於台灣海峽、台灣北部、南部與台灣以東海域，進行環台戰備警詢和「聯合利劍」演習。對此，蔡英文8日下午則於總統府聽取簡報，掌握台海周邊安全情勢，她表示，國軍和國安單位也正24小時堅守崗位。

根據中共解放軍東部戰區上午釋出的訊息，將於4月8日至10日，計劃在台灣海峽和台灣北部、南部以及台灣以東海空域，組織環台戰備警巡和「聯合利劍」演習。對此，我國防部中午表示，中共今日上午編組軍機、艦，分自北、中、南逾越海峽中線，截至1100時止，共偵獲殲10、殲11及殲16等型機42架次，其中逾越中線及進入西南空域計29架次；而共艦計8艘次。

對此，蔡英文8日中午與美國聯邦眾議院外交委員會麥考爾（Michael McCaul）訪團舉行午宴後，隨即回到總統府，針對中共環台軍演聽取簡報，總統府國安會秘書長顧立雄、國安局長蔡明彥、總統府副秘書長黃重諺、張惇涵等人都參與會議。

蔡英文表示，對於台海周邊的安全情勢，我們都有即時的掌握，國軍和國安單位也正24小時堅守崗位，守護國家安全，國人可以安心，也請給國軍和海巡弟兄姊妹最大的支持。台灣會和世界上所有熱愛民主的夥伴站在一起，共同負起確保區域穩定繁榮的責任。