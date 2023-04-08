陸稱「海巡06」對馬祖籍客船實施監護　管碧玲曝照片打臉：不符事實

▲「閩珠捌號」由我方艦艇伴航返港。（圖／翻攝管碧玲臉書）



記者杜冠霖／台北報導

中國大陸5日宣布啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，隸屬福建海事局的「海巡06」7日聲稱對馬祖籍的「閩珠捌號」實施監護。對此，海委會主委管碧玲8日曝光照片表示，中共「海巡06」和「海巡0805」船企圖接近「閩珠捌號」，但全程被我方監控，「閩珠捌號」完全未受干擾，由我方艦艇伴航返港。

福建海事局7日發布新聞稿表示，「海巡06」輪編隊7日巡查了閩江口及馬祖列島周邊海域，以及福州黃岐至馬祖、馬尾至馬祖兩條「小三通」客運航線通航環境，並對開往連江黃岐「閩珠捌號」實施監護。

對於中國大陸5日啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」管碧玲指出，因應了三天，應處中國第一波「台灣海峽中北部聯合巡航巡查」的騷擾，昨天下午4點30分，護衛最後一班小三通船舶安全返港後，中國第一波騷擾暫告一個段落。

對於中國宣傳對小三通客船「閩珠捌號」實施監護一案，管碧玲表示，中國海事船宣稱護航「閩珠捌號」與事實不符！管也列出幾點澄清：

第一、我國籍「閩珠捌號」客船是往返馬祖白沙港至福建黃歧之小三通客船。

第二、7日14時10分，「閩」船自北竿白沙港出發（7名臺籍乘客，4名船員，3臺、1緬）駛往大陸黃岐港，海巡署於驅離中國福建海事局「海巡 06」」等海事船期間，接獲「海巡06」救助船以無線電告知，其將護航「閩」船航往黃岐港。

海巡署明確掌握「閩」船正常出航，航程順利，中國顯然刻意接近，準備製造在我管轄海域執勤的假象。但為確保我方人、船安全，海巡署仍然隨即派遣100噸及35噸艇前往戒護，「閩」船於16時30分，平安抵達黃岐港，航程中並未受到任何干擾。

三、「閩」船於7日16時載運57名臺籍乘客，自黃岐港返回白沙港，海巡署由巡防艇預置限制水域外1000碼處開始伴航，16時30分平安返港。

從整個過程顯示，中共「海巡06」和「海巡0805」船企圖接近「閩珠捌號」，但全程被我方監控，「閩珠捌號」完全未受干擾，由我方艦艇伴航返港。

管碧玲直言，中國發佈「監護」小三通船隻的新聞，顯是認知作戰的操作，與事實不符。照片中可以看到，中共「海巡06」和「海巡0805」，完全在我國監控中。