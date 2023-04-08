　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸稱「海巡06」對馬祖籍客船實施監護　管碧玲曝照片打臉：不符事實

▲▼「閩珠捌號」完全未受干擾，由我方艦艇伴航返港。（圖／翻攝管碧玲臉書）

▲「閩珠捌號」由我方艦艇伴航返港。（圖／翻攝管碧玲臉書）

記者杜冠霖／台北報導

中國大陸5日宣布啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，隸屬福建海事局的「海巡06」7日聲稱對馬祖籍的「閩珠捌號」實施監護。對此，海委會主委管碧玲8日曝光照片表示，中共「海巡06」和「海巡0805」船企圖接近「閩珠捌號」，但全程被我方監控，「閩珠捌號」完全未受干擾，由我方艦艇伴航返港。

福建海事局7日發布新聞稿表示，「海巡06」輪編隊7日巡查了閩江口及馬祖列島周邊海域，以及福州黃岐至馬祖、馬尾至馬祖兩條「小三通」客運航線通航環境，並對開往連江黃岐「閩珠捌號」實施監護。 

對於中國大陸5日啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」管碧玲指出，因應了三天，應處中國第一波「台灣海峽中北部聯合巡航巡查」的騷擾，昨天下午4點30分，護衛最後一班小三通船舶安全返港後，中國第一波騷擾暫告一個段落。

對於中國宣傳對小三通客船「閩珠捌號」實施監護一案，管碧玲表示，中國海事船宣稱護航「閩珠捌號」與事實不符！管也列出幾點澄清：

第一、我國籍「閩珠捌號」客船是往返馬祖白沙港至福建黃歧之小三通客船。

第二、7日14時10分，「閩」船自北竿白沙港出發（7名臺籍乘客，4名船員，3臺、1緬）駛往大陸黃岐港，海巡署於驅離中國福建海事局「海巡 06」」等海事船期間，接獲「海巡06」救助船以無線電告知，其將護航「閩」船航往黃岐港。

海巡署明確掌握「閩」船正常出航，航程順利，中國顯然刻意接近，準備製造在我管轄海域執勤的假象。但為確保我方人、船安全，海巡署仍然隨即派遣100噸及35噸艇前往戒護，「閩」船於16時30分，平安抵達黃岐港，航程中並未受到任何干擾。

三、「閩」船於7日16時載運57名臺籍乘客，自黃岐港返回白沙港，海巡署由巡防艇預置限制水域外1000碼處開始伴航，16時30分平安返港。

從整個過程顯示，中共「海巡06」和「海巡0805」船企圖接近「閩珠捌號」，但全程被我方監控，「閩珠捌號」完全未受干擾，由我方艦艇伴航返港。

管碧玲直言，中國發佈「監護」小三通船隻的新聞，顯是認知作戰的操作，與事實不符。照片中可以看到，中共「海巡06」和「海巡0805」，完全在我國監控中。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
iPhone 15 Pro酒紅色清晰照曝！　6亮點一次看
陳天仁4個月前大吵離家出走！　周孝安「1異常行為」惹火她
國軍曝1分15秒影片！　監視「山東艦」畫面罕曝光　
快訊／陳天仁證實情斷周孝安！　「和平離婚、好聚好散」
鄰居每晚11點「跟著YT奮戰1小時」　他入住崩潰
高雄警游泳「沉入池底」！　救生員急CPR仍身亡
熱水燙傷5歲女童！　幼兒園師還譏她「去吃狗餅乾」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

認同馬英九堅定中華民國立場　朱立倫諷蔡英文：去讀讀憲法怎麼寫的

陸稱「海巡06」對馬祖籍客船實施監護　管碧玲曝照片打臉：不符事實

中共「利劍演習」名稱引區域防衛圈議論　複製貼上美日「Keen Sword」

國軍1分15秒「秀肌肉」回擊環台軍演　監視「山東艦」畫面罕曝光　

王浩宇警告高嘉瑜、王世堅：乖一點！　鬆口「1情況」參選立委

「蔡麥會」後中國軍演　學者點2關鍵：這「時機點」才會有具體作為

挺高嘉瑜還是吳欣岱？　陳時中語帶保留：理念相同都可以互相合作

高端炒股案「挨批釋利多」　陳時中問心無愧：炒股歸炒股、審查歸審查

「馬耀」校長含義曝光！　侯友宜：以勇士精神繼續為台灣向前行

「郭朱配」卡侯？　侯友宜緩頰：朱主席一直強調他是總教練

送肉粽取活雞鴨血破煞　正妹不畏沖煞勇闖救助

具俊曄聽「神經病」噴笑：小S教的　喊話劉在錫「不要忘了請她吃飯」

澎恰恰欠債又變多？認犯致命錯誤　「怪自己太笨」：十輩子還不完

遭88槍案「紅龜」斷雙掌　囡仔昌駕車自撞翻覆亡

萌貓妨礙齋戒月祈禱　又爬又蹭親完就逃

20友出遊灌酒性情大變　又哭又叫爆笑吼：放過我

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

世界盃拔河錦標賽摘金2連霸　台代表隊擊敗巴斯克為國爭光

李多慧做豬鼻子「從沒整形過」 來台倒數曝加入樂天桃猿關鍵

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

認同馬英九堅定中華民國立場　朱立倫諷蔡英文：去讀讀憲法怎麼寫的

陸稱「海巡06」對馬祖籍客船實施監護　管碧玲曝照片打臉：不符事實

中共「利劍演習」名稱引區域防衛圈議論　複製貼上美日「Keen Sword」

國軍1分15秒「秀肌肉」回擊環台軍演　監視「山東艦」畫面罕曝光　

王浩宇警告高嘉瑜、王世堅：乖一點！　鬆口「1情況」參選立委

「蔡麥會」後中國軍演　學者點2關鍵：這「時機點」才會有具體作為

挺高嘉瑜還是吳欣岱？　陳時中語帶保留：理念相同都可以互相合作

高端炒股案「挨批釋利多」　陳時中問心無愧：炒股歸炒股、審查歸審查

「馬耀」校長含義曝光！　侯友宜：以勇士精神繼續為台灣向前行

「郭朱配」卡侯？　侯友宜緩頰：朱主席一直強調他是總教練

周孝安親密互動周曉涵「我們夠熟」　不怕陳天仁吃醋：老婆都認識

偷來的最香！他連闖民宅偷內褲…辯「夢到女人騷擾避邪」　下場GG

蔡凡熙、許光漢「愛上同一個女孩」　青梅竹馬女友被學長趁虛把走

261萬新店公寓「踩遍法拍地雷」　達人一眼認：萬年流標

一手握不住！高雄必吃爆餡黑、紫金雙享飯糰　超厚漢堡吃到掉下巴

認同馬英九堅定中華民國立場　朱立倫諷蔡英文：去讀讀憲法怎麼寫的

李多寅豪華禮服大有來頭！「紐約三大設計師」之一操刀　驚人價格曝

超市百樣食材「買1送1」　引進全台唯一可生吃「龜毛生食蛋」

護照被丟包「求償57萬」挨酸　苦主霸氣開捐：錢換不回5天假期

林安可何時歸隊就看實戰打擊　古林睿煬二軍再2次先發

男友面前被騎...噴「滿手嘉明」　她崩潰：快給我衛生紙！

政治熱門新聞

快訊／共軍宣布環台軍演　國防部：已運用聯合情監偵掌握周邊情勢

民調／賴清德39.0%支持度穩坐第一　藍營三腳督派「他」最有勝算

郝芯痛！郝龍斌宣布力挺費鴻泰　「必須承認這是痛苦選擇」

環台軍演！國軍已偵獲共機42架次、共艦8艘次　北中南逾越海峽中線

日神人學者：郭台銘看準一「良機」出手　未來支持度有望上升

國軍1分15秒「秀肌肉」回擊環台軍演　監視「山東艦」畫面罕曝光　

他們接機馬英九舉「吳欣岱出來面對」

遭中國制裁　哈德遜研究所回應

愛犬放寵物旅館遭咬死！飼主哭求監視器　業者甩撇「新員工不小心」

謝國樑上任百日施政獲68.3%市民支持　聲量擠進全台前段班

蔣萬安協調「芯費大戰」　費鴻泰猜：可能叫徐巧芯當議員、我當立委

LIVE／蔡英文返國發表機場談話　總結10天出訪成果看這裡

郭台銘稱若民調輸願挺侯友宜　朱立倫：這些話他當面跟我講過

高端炒股案「挨批釋利多」　陳時中回應了

更多熱門

相關新聞

「蔡麥會」後中國軍演　學者點2關鍵：這「時機點」才會有具體作為

「蔡麥會」後中國軍演　學者點2關鍵：這「時機點」才會有具體作為

總統蔡英文與美眾議院議長麥卡錫會面引發全球關注，也讓中國大陸宣布相關制裁，8日更宣布將進行為期3天的「環台島戰備警巡和聯合利劍演習」。政治學者周偉航7日表示，外委會主委麥考爾在台期間，中共應不敢有太大的動作，因會直接影響到在美國的遊說，現在還有尼米茲（USS Nimitz）航母打擊群在附近，要等麥考爾返美，中共才會有具體制裁。

陸媒：「海巡06」對馬祖籍客船實施監護

陸媒：「海巡06」對馬祖籍客船實施監護

遭中國制裁　哈德遜研究所回應

遭中國制裁　哈德遜研究所回應

馬英九返台嗨喊「九二共識活過來」　她困惑：不存在的東西如何復活？

馬英九返台嗨喊「九二共識活過來」　她困惑：不存在的東西如何復活？

快訊／蔡英文返國談話　「讓國際看到台灣受到威脅更團結」

快訊／蔡英文返國談話　「讓國際看到台灣受到威脅更團結」

關鍵字：

台海局勢海巡06麥卡錫蔡英文海委會海巡署管碧玲

讀者迴響

熱門新聞

知名電台主持人逝！發病1小時就離世

靜宜女大生找到了！　網曝：男友不走她不走

周孝安陳天仁爆離婚！網揪2細節：越看越奇怪

即／豐濱台11線花蓮客運衝落橋下　傷亡不明搶救中

IG網紅「床墊放陽台」拍美照　網怒：丟臉到國外

打敗adidas「1品牌一堆妹子穿！」內行：回不去了

超正護理師獻身醫美名醫！開心喊：高潮好幾次

彈頭42歲考上北醫！收通知淚謝周杰倫

房務哥掀開棉被見「超噁一幕」　網喊不對勁

普發刷存簿「60萬存款消失」！儲戶嚇壞求救

天團剛宣布回歸！成員驚傳離世

打敗漫威　「超夯1動畫」上映首日票房破3千萬

台灣鳳梨變中國產　她一吼當天秒改

4人棄醫牙讀「台大這系」！十年現況曝光

許瑋甯、邱澤結婚2年「罕見放閃」！

更多

最夯影音

更多
送肉粽取活雞鴨血破煞　正妹不畏沖煞勇闖救助

送肉粽取活雞鴨血破煞　正妹不畏沖煞勇闖救助
具俊曄聽「神經病」噴笑：小S教的　喊話劉在錫「不要忘了請她吃飯」

具俊曄聽「神經病」噴笑：小S教的　喊話劉在錫「不要忘了請她吃飯」

澎恰恰欠債又變多？認犯致命錯誤　「怪自己太笨」：十輩子還不完

澎恰恰欠債又變多？認犯致命錯誤　「怪自己太笨」：十輩子還不完

遭88槍案「紅龜」斷雙掌　囡仔昌駕車自撞翻覆亡

遭88槍案「紅龜」斷雙掌　囡仔昌駕車自撞翻覆亡

萌貓妨礙齋戒月祈禱　又爬又蹭親完就逃

萌貓妨礙齋戒月祈禱　又爬又蹭親完就逃

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面