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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「蔡麥會」後中國軍演　學者點2關鍵：這「時機點」才會有具體作為

▲▼美軍第七艦隊公開尼米茲號海上演習畫面。（圖／翻攝自臉書／U.S. 7th Fleet）

▲美軍第七艦隊公開尼米茲號海上演習畫面。（圖／翻攝自臉書／U.S. 7th Fleet）

記者杜冠霖／台北報導

總統蔡英文與美眾議院議長麥卡錫會面引發全球關注，也讓中國大陸宣布相關制裁，8日更宣布將進行為期3天的「環台島戰備警巡和聯合利劍演習」。政治學者周偉航7日表示，外委會主委麥考爾在台期間，中共應不敢有太大的動作，因會直接影響到在美國的遊說，現在還有尼米茲（USS Nimitz）航母打擊群在附近，要等麥考爾返美，中共才會有具體制裁。

對於麥考爾（Michael McCaul, R-TX）訪台，周偉航表示，麥考爾落地之後，整批外委會都來到台灣，代表什麼樣的象徵意義：第一、原本中共說蔡麥會後將有一系列動作，不料美國負責美國外交的人物就落地在台灣。

周偉航指出，麥考爾負責美國外委會，所有跟中國有關的東西都在他的排案之下，他要弄中國易如反掌，在麥考爾還在台灣的時候，中共不敢有太大的動作，因為會直接影響到在美國的遊說。

周偉航表示，麥考爾帶著自己的主見來到台灣，一落地就說要督促美方交付武器，甚至眾院嘗試通過一些法案，幫助台灣在第三方取得武器，國務院也很快做出回應，包含魚叉飛彈就盡快從沙烏地阿拉伯帶來。

周偉航指出，而麥考爾參訪形式跟過去大為不同，包含首次進入我國立院議場，規格都比過去要高，在蔡英文落地後也會有相關會面，後續應該還會有一些議題的表述。

周偉航表示，蔡英文這次在美國跟麥卡錫閉門雙邊會談，很多人認為行禮如儀、什麼都不會帶走，但根據後續流出的訊息，蔡英文實際上丟出了一些台灣比較期盼的議題，包含台美自由貿易和武器交付，這些丟給麥卡錫之後，外委會8日應該會有進一步表態。

對於訪美行，周偉航指出，蔡英文此行非常低調，讓國民黨跟中共一度以為蔡英文被降格，因為美中要走和，把蔡英文的整體規格降低、蔡回來勢必非常難看，不料蔡英文最後拉一波尾盤，顯示她還是有其關鍵地位，美方各派後續論述還是有些差異，但共識就是要再深厚台美關係互動。

周偉航指出，目前看來蔡英文此行只是提升台美雙方交流層級，台灣也把期盼議題交出去，後續應該還會有一些實質磋商，包含台美自貿、軍售，但中共後座力將在馬英九落地、蔡英文回台、麥考爾回去後，中共會有具體一些反制作為。

周偉航表示，在西太平洋一般由日本負責監視，現在則有美國的尼米茲（USS Nimitz）航母打擊群，一些相關軍事專家透露，美國上次只有派一些兩棲相關航艦在附近，但這次有尼米茲、橫須賀還有另一個航母打擊群，阿共擔心美國人真的不怕，所以也祭出一些新的制裁。

對於駐美代表蕭美琴又被制裁，周偉航直言，連小粉紅都質疑，不讓蕭美琴入境中港澳、不就凸顯「台」呢？台不在管轄範圍內嗎？且蕭美琴前一波已經有同樣的制裁，這次再同樣的制裁到底什麼意思？蕭美琴聲勢更為上漲，是因為中共認為她已經是副總統，所以「超前制裁」嗎？

周偉航指出，中共還是要演一個態勢出來，不然對國內很難交代，部分人認為前面馬英九聲勢炒很高，但在一些網路數據、外媒報導上，蔡英文的尾盤拉起來，1天就把馬英九7天洗掉。

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