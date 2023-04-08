美承諾軍售「加速交貨」　麥卡爾：台美軍事合作不為戰爭是為和平

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麥卡爾向蔡英文承諾軍售「加速交貨」　台美軍事合作不為戰爭是為和平

▲▼總統蔡英文8日宴請美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）訪問團。。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文8日宴請美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）訪問團。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文8日宴請美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）訪問團。麥考爾表示，他身為外委會主席，批准了對外軍售，包括對台武器軍售，他當面向蔡英文承諾，美國一定會交付這些武器，且盡所能加速交付，他也特別強調，美國提供台灣軍事訓練，不是為了發動戰爭，而是追求和平。

蔡英文致詞時表示，她昨天才剛完成疫情後第一次出訪，在過境美國時， 也與眾議院麥卡錫（Kevin McCarthy）議長、民主黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）眾議員，以及多位參、眾議員見面交流。

蔡英文說，她上一次見到麥考爾主席，是2019年出訪過境紐約的時候；這次麥考爾主席首度以外委會主席身分，率領跨黨派訪團來到台灣。她感謝訪團以行動展現對台灣的堅定支持。

蔡英文指出，美國國會是推動台美關係發展的關鍵力量，尤其麥考爾主席主責的外交委員會更扮演重要角色。今年新一屆國會開議後，眾議院就以壓倒性比數通過《台灣保證落實法》，讓台美關係更加深化。她也感謝美國國會透過跨黨派合作，以立法方式實踐對台灣安全的承諾，像是在2023會計年度的《國防授權法》以及《綜合撥款法》，就納入多項強化區域安全合作，以及支持台灣提升防衛戰力的倡議。

麥考爾致詞時，首先以中文說「我們愛台灣」，並恭喜蔡英文完成了一次非常成功的出訪。他說，蔡英文是一位非常有勇氣的領導人及台灣總統，團結一起，力量才會更大，訪團此次訪台不僅代表民主黨或共和黨，而是要代表美國人民對台灣美麗寶島的支持。

麥考爾表示，全球的民主陣營應該要團結一致抵禦暴政以及壓迫，無論是普丁無端入侵烏克蘭，或是共產中國對台灣以及太平洋地區的侵略行徑，這是從二戰以來，第一次看到全球權力平衡有如此大動盪。

麥考爾說，訪團此行與台灣各界領導高層見面，從半導體到航太科技等領域，台灣有一個蓬勃發展的經濟體，也和美國有強健的經濟關係，是美國第8大貿易夥伴，而航行自由對於台灣及世界經濟繁榮來說至為關鍵。

麥考爾指出，上次與蔡英文在紐約會面時，蔡英文提到習近平認為民主沒有用，是失能且無效的，作為一個威權主義者，可以更有效率、更快速地做決策。但他要說習近平錯了，在民主體制裡，人民是自由的；在民主體制中，人民的權利受到保障；在民主體制中，人權以及人性尊嚴受到尊重，台灣以及美國共享相同理念及價值，雙方關係非常強健，

麥考爾表示，美國國會在1979年通過《台灣關係法》，為台美交往方向設下了一個良好基礎，保證美國會提供台灣武器來防衛自己；也通過了《台灣增強韌性法》，這是他所批准的法案。

麥考爾說，他身為外委會主席，批准了對外軍售，包括對台武器軍售，他要向蔡英文承諾，美國一定會交付這些武器，他們在美國國會裡正在盡一切所能，加速交付這些武器軍售。此外，他也特別強調，美國提供台灣軍事訓練，不是為了發動戰爭，是為了追求和平。

麥考爾表示，雷根總統說過，和平靠力量，如果我們展現脆弱，會招致攻擊及衝突；展現力量就能嚇阻且推動和平。他說，台灣以卓越的勇氣啟發了全世界，是世界希望及民主的燈塔，他期待台美雙方能夠更加深化合作，為和平繁榮的未來一起努力，「我們和台灣站在一起」。

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