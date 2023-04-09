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墾丁大街買東山鴨頭「菜單有樓梯」！高雄人推必吃：南部限定

▲▼ 。（圖／翻攝自布萊N 食宿人生FB）

▲東山鴨頭攤位居然有「樓梯」。（圖／翻攝自布萊N 食宿人生FB）

記者施怡妏／綜合報導

台灣國土面積雖然不大，各地飲食、生活習慣卻有不小的差異，旅遊網紅「布萊N 機票達人」日前到墾丁旅遊，購買東山鴨頭時，發現一項很酷的食材「樓梯」，從來沒有見過這項食物，很好奇是什麼，許多網友驚呼「第一次知道」，留言也釣出南部人解答，「樓梯只有南部有！」

旅遊網紅「布萊N」在粉專發文，清明連假到墾丁玩樂，在東山鴨頭攤位發現新食材，菜單上居然出現「樓梯」，一份30元，好奇問大家「大家都知道『樓梯』是什麼嗎？我承認我今天才知道，我北部人真是孤陋寡聞」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自布萊N 食宿人生FB）

▲左邊是粗意麵，右邊是樓梯。（圖／翻攝自布萊N 食宿人生FB）

貼文曝光，釣出高雄人解答，「就是網狀的豆製品啊，滷味攤還有一種商品叫口香糖，也是南部人才知道的名詞，我高雄我驕傲」、「高雄滷味攤還有賣（跟臉一樣大的）黑輪片和粗意麵」、「就是很像一層一層的豆乾，有個名字，只是我們都稱它樓梯」、「樓梯吃起來像豆皮，但比豆皮好吃」。

還有南部人笑喊，除了樓梯外還有天梯、口香糖，「天梯是豬牙齦，口香糖是鴨腱腸」，「樓梯只有南部有，我在北部吃東山鴨頭時都很懷念」、「滷味和東山鴨頭一定要點樓梯啊」、「樓梯不是滷味攤都有的，每次必點」、「樓梯是南部滷味限定！好吃」、「樓梯必吃！搬到台北台中都沒看過，難過」。

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