心碎媽PO網爆幼師「熱水燙傷女兒」　園方：絕未凌虐歧視

▲女童遭滾燙熱水燙傷胸部，家長指控園方延誤就醫導致傷口潰爛。（圖／翻攝自臉書）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名家長po網指控，一家幼兒園林姓教學助理員涉嫌用熱水燙傷她5歲大的女兒，且延誤就醫導致傷口潰爛，還對女兒冷嘲熱諷叫她「去吃狗餅乾」。園方事後解聘林姓教助，也強調沒有虐待、歧視問題，否則家長也不會讓學童再回園就讀。園方也反控，無法理解家長向檢察官表達願意和解，卻又公開學童的受傷照片，同時也譴責家長違背偵查內容應保密的義務，「相信司法會還本園一個公道，並保留對家長的法律追訴權」。

該名家長於臉書「爆怨2公社」發文表示，她5歲大的女兒自2020年入學苓雅區一所明星中學附設幼兒園就讀小班，2022年7月，小孩被林姓教學助理員用熱水大面積燙傷，經高雄市大同醫院診斷為胸壁二度燙傷。她認為，園方未依照學生緊急傷病處理辦法流程盡速處理，不叫救護車僅由校內醫護潦草冰敷，後來發現傷口已潰爛且面積太大，拖延超過1.5小時後才送醫，再通知她先生。

▲醫院診斷女童胸部二度燙傷。（圖／翻攝自臉書）

家長表示，當天下午她回到幼兒園要求調閱走廊監視控畫面，園方卻說走廊未裝設，而林姓教助對小孩受傷過程含糊其辭、說詞反覆，原先說是孩子拿熱水潑傷自己，又說可能是別的老師弄傷的，否認小孩受傷和她有關。因希望孩子在熟悉環境讀到畢業，所以便接受了園方的口頭道歉，未讓孩子轉學，也未要求任何金錢或其他賠償。

不過卻有其他家長私下告知她，班上的孩子有多人曾看過聽過園方及班導師有數次動手用力推拉、冷嘲熱諷、言語霸凌我的小孩，叫她「喜憨兒」、「去吃狗餅乾」等語，或將孩子帶到沒有監視器的角落責罵、體罰，這才驚覺原來孩子長期被導師霸凌，因此2022年10月將孩子轉學，並對林姓教助員、林姓園長提出刑事過失傷害告訴。

對此，園方也還原當時狀況。當時協助彭姓特殊兒的林姓教師助理員，在飲水機用保溫瓶裝了熱水後，在教室外喝水時，此時彭生從教室出來，彭生好奇老師喝的保溫瓶內容物，伸手碰觸老師的保溫瓶，不小心水杯中的溫熱水打翻到彭生的左胸，造成其左胸燙傷。

事件發生後，幼兒園師長立即通知保健中心校護，並立即給予彭生燙傷部位冰敷，一邊冰敷一邊帶彭生到健康中心，校護檢視燙傷部位後，建議要送醫處理。幼兒園師長立即叫車，將彭生送往大同醫院急診室並且同時通知家長，並無家長所述第一時間未處理，而延宕1.5小時救治的情事，且學童經治療後已無任何疤痕或任何後遺症。

園方表示，事件發生後第一時間啟動緊急處置會議，傾聽家長需求，針對意外事件相關問題進行溝通處理，家長提出3項要求，園方也完全配合。第一，立即解聘林姓教師助理員；第二，全面檢討本園監視器裝設位置，讓幼兒的活動空間監視範圍更完全；第三，本園負責彭生相關醫療費用。

園方也強調，絕對沒有家長所述虐待或歧視問題，學童和老師的關係始終良好，不然家長不可能在轉學離開本園後，再度要求回到本園就讀。

▲園方強調無虐待、歧視問題，否則家長不會在事情發生後還想讓孩童轉回園就讀。（圖／園方提供）

園長也提供與家長的簡訊對話，內容就提到，家長向園長表示，若能讓孩童轉回就讀，她會替園長說好話免除行政處罰外，也提及，燙傷事件可以寫切結放棄追訴所有人員的法律責任，並不向教育團體或任何公眾媒體公開陳情。

園方說明，拒絕學童再度入園後，家長即選擇進入司法程序，有關偵查內容不適宜公開大眾，對家長利用訴訟權為違法之實深表遺憾，也無法理解家長為何在偵查庭明確向檢察官表示願意和解後，卻又選擇公開學生第一時間的受傷照片，而隱匿公開學生已於一週後痊癒並未留下任何疤痕的事實，在此園方深表遺憾。

園方也公開譴責家長，違背偵查內容應予保密的義務，本園始終秉持保障學童的權益為第一優先，絕無家長所述不法之情，本園相信司法絕對會還本園一個公道，並且保留對家長的法律追訴權。