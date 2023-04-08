澄清湖球場暫停租借！她爆早知不安全「還賭3把」　高市府駁斥

▲高雄澄清湖棒球場即日起暫停租借。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

中職球員工會點名高雄澄清湖棒球場有安全疑慮，高市府昨(8日)晚間宣布，即日起停止球場租借，並於5月底完成養護工作。市議員白喬茵今日則爆料，其實工會早在3日場勘時就不建議進行比賽，未料後續仍有3場比賽進行，痛批市府有門票壓力所以心存僥倖「賭三把」。對此，運發局澄清，市府是場地管理者的角色，賽程是否如期舉行，最終是聯盟做的決定。

國民黨高雄市議員白喬茵今日爆料，其實棒球工會早在4月3日場勘時，就已發現場地不堪使用，直接向在場的聯盟球團跟運發局表達不建議進行比賽的立場。

▲高雄澄清湖棒球場。（圖／記者許宥孺攝）

白喬茵痛批，當時市府不知是礙於球團聯盟有門票壓力所以心存僥倖跟著賭一把還是怎樣，竟然無視工會的示警，4月4日的統一兄弟、4月5日的統一味全、4月7日的富邦台鋼，皆讓球員繼續使用這個危險的場地，這樣算起來不是賭一把，是賭三把。

對此，運發局長侯尊堯還原過程4月3日場勘過程，他說，當日聯盟邀請統一球團、統一球員、工會場勘，運發局作為場地出租者也到現場，會中從內野紅土到投手板、跑壘區域、外野都有進行場地勘查檢視，「工會認為外野草皮有風險疑慮，其他部分已經整理得很完善」。

侯尊堯說明，聯盟聽取意見後，與球團進一步開會，最終結果是聯盟決定繼續按表操課，也就是維持後續三場比賽進行。

侯尊堯也強調，運發局只是場地管理者，球賽是否要進行，是由聯盟來決定，市府尊重聯盟規劃的賽程，而針對議員的爆料，他認為「白議員可能不理解制度，她誤解是運發局堅持要繼續比賽」。

▲高雄澄清湖棒球場5月底仍有2場賽事。（圖／記者許宥孺攝）

由於今年1、2月台鋼雄鷹密集使用澄清湖球場進行春訓、練習賽，3月又有球團及中職分別舉辦熱身賽，導致球場因為使用過度場地受損。運發局表示，高市府決定即日起停止澄清湖棒球場租借，並聘請專業團隊投入養護工作，預計5月底前完成，以迎接下一場的中職一軍比賽，確保球員比賽的安全。

中職賽程規劃5月30、31日仍有比賽於澄清湖棒球場舉行，養護進度是否能趕上賽程？侯尊堯說，聯盟還會回來場勘，若場地評估安全，仍有機會在澄清湖棒球場舉行賽事。